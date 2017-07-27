Yeni tesise ek yatırım geldi
Kütahya Seramik, geçtiğimiz yıl Kütahya 2’nci Organize Sanayi Bölgesi’nde 150 milyon TL’lik 15 Temmuz Demokrasi Şehirleri Seramik Fabrikası’nın temellerini atmıştı.
25 Haziran’da devreye giren 44 bin metrekarelik tesisle 350 kişiye ek istihdam sağlandı. Şirket, yıllık 7 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip olan bu tesisle yetinmedi.
Yeni seramik fabrikasına 50 milyon TL’lik ek bir yatırım daha planlandı. İlave yatırımla birlikte yıllık kapasite 9 milyon metrekareye çıkacak.
Böylece şirketin toplam üretim kapasitesinin yıllık 36 milyon metrekareye ulaşacağını belirten Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Fabrikadaki toplam çalışan sayısı da 500 kişiye çıkacak” diyor.
Şirket, bu fabrikada teknik granit seramik üretimine ağırlık verecek. 120×240 cm, 120×120 cm ve 60×160 cm gibi dev projelerde kullanılan NG Kütahya Seramik’in özel inovatif ebatlı koleksiyonları üretilecek.
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