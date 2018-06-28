Yeni tesisle ihracatı ikiye katlayacak
Türkiye’nin önde gelen mobilya bileşenleri markalarından olan Antalya merkezli AGT, büyüme planları doğrultusunda yeni yatırımlarını hayata geçiriyor.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde toplam 400 bin metrekare alana sahip olan şirket, 100 milyon Euro yatırımla aynı bölgede kuracağı yeni tesisle 123 bin metrekare yeni alana kavuşacak.
2017 yılında 900 milyon TL’yi aşan cirosunun yüzde 50’sini ihracattan elde eden şirket, son yatırımıyla ihracatını ikiye katlamayı hedefliyor.
Türkiye genelinde yaygın bayi ağının yanı sıra beş kıtada 1.000’den fazla satış noktasında hizmet verdiklerini anlatan AGT Genel Müdürü Şirzat Subaşı, başta İran, Rusya, Doğu Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu ülkeleri olmak üzere 70’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını söylüyor.
Yurtdışından gelen talebi karşılamak için mevcut kapasitelerini artırmanın şart olduğunu vurgulayan Subaşı, “Bu yatırım AGT’nin sektöründeki ihracat liderliğini de pekiştirerek oyun alanımızın artık dünya olduğunu da tescilleyecek” diyor.
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