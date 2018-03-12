Yeni yatırım için fırsat kolluyor
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, geçen hafta grubun 2017 mali sonuçlarını ve 2018 hedeflerini bir toplantıyla anlattı.
Mehmet Göçmen’in CEO koltuğundaki ilk yılında grubun 2017 yılı net satışları yüzde 22 artışla 65,6 milyar TL olarak açıklandı.
Holdingte enerji grup başkanı iken CEO’luk görevini Zafer Kurtul’dan devralan Mehmet Göçmen ile toplantı öncesi kısa bir sohbet yaptık. Göçmen, gruptaki kaptanlık görevini, “İşinizi seviyorsanız zorluk diye bir şey yoktur” sözleriyle anlatıyor.
Grubun yeni dönem hedeflerini anlatan Mehmet Göçmen, özellikle çimentoda önemli girişimler yapabileceklerinin sinyalini de veriyor.
Grubun 2017 yılı banka dışı portföyündeki gelirlerde çimentonun payının yüzde 8 olduğunu açıklayan Göçmen, çimentonun kendileri için stratejik bir alan olduğunu, bu alanda her türlü yeni yatırım fırsatını kolladıklarını belirtiyor.
Çimentoda yeni yatırımdan ziyade mevcut kurulu tesislere yatırım planladıklarını belirten Göçmen, bugüne dek kendilerine 50’ye yakın proje sunulduğunu kaydediyor. Göçmen, 2018 yılında 5 milyar TL’nin üzerinde bir bütçe ile yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtiyor.
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