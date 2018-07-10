Yeni yönetime ‘Pusula’ verdi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 10 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini, bu hafta sonu yapılan TİM Olağan Genel Kurulu’nun ardından devredecek.
Başkan adayları İsmail Gülle, Oğuz Satıcı ve Tahsin Öztiryaki ile ilgili olarak “TİM’e değer katmış önemli isimler” değerlendirmesini yapan Büyükekşi, gönlünden geçen başkan adayını ise açıklamaktan kaçındı.
Yeni yönetime birtakım öneriler hazırladıklarını ve bunları ‘TİM Yönetim Pusulası’ adıyla bir kitap olarak bastıklarını aktaran Büyükekşi, “Neler yapılması gerektiğini tek tek yazdık bu kitapta” dedi.
Mehmet Büyükekşi, görev süresi içinde kendisini mutlu eden ve üzen anekdotları da paylaştı. Göreve ilk geldiğinde TİM’in kanununun olmadığını, bu kanunu çıkarmak için çok uğraştıklarını aktaran Büyükekşi, AKP, CHP ve MHP’nin büyük desteğiyle kanunu hızlı bir şekilde çıkarmayı başardıklarını anlattı.
Büyükekşi, destek verdikleri bazı organizasyonlardaki aksaklıkların da olumsuz yansımalarını gördüklerini, bunlardan da kendilerine önemli dersler çıkardıklarını sözlerine ekledi.
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