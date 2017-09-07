Yenileme pazarı sektörü büyütecek
Yaklaşık 9 bin çalışanıyla 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren Ledvance, dünyanın önde gelen aydınlatma sağlayıcılarından biri. Geçen yıl 1,9 milyar Euro ciroya ulaşan şirket, floresan lambanın mucidi olarak tanınıyor.
Gerek iç gerekse dış mekanlara uygun 120’den fazla ürün çeşidi bulunan şirketin, geleneksel aydınlatma ürünlerinin yanı sıra LED-bazlı ürünler konusunda Avrupa, ABD ve Uzakdoğu bölgelerinde güçlü AR-GE yapılanmaları var.
Bilindiği üzere tüm dünyada LED ürünlere artan ilgi ve talep var. Ledvance’nin de bu alanda yenilikçi ürünlere sahip olduğunu belirten Ledvance Türkiye CEO’su Garo Varjabetoğlu, sektörün geleceğini LED’in belirleyeceğini söylüyor.
Varjabetoğlu, bu geçiş süreciyle Türkiye çapında 90 milyon ampulun enerji verimli LED ampullere dönüşümünün önümüzdeki yıllar için önemli bir yenileme pazarı potansiyeli yaratacağına dikkat çekiyor.
Öte yandan Türkiye’de toplam aydınlatma pazarının 1,5 milyar Euro olduğunu belirten Varjabetoğlu, “Bunun 100 milyon Euro’sunu lamba pazarı oluşturuyor. Ledvance olarak lamba pazarındaki payımız yüzde 30’u buluyor” diyor.
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