Yerel markaları satın alarak büyüyor
Kerry, 140 ülkede 130 fabrikası, 24 bin çalışanı ve 15 bin ürün çeşidi bulunan aroma ve gıda katkılarıyla, gıda endüstrisindeki birçok üreticinin tedarikçisi ve sektöründe dünya lideri bir firma.
1972 yılında İrlanda’da kurulan ve 6,4 milyar Euro global ciroya ulaşan şirket, Türkiye pazarına ilişkin de büyüme planları yapıyor.
Türkiye’de 200 şirketle ve 50 tedarikçiyle çalıştıklarını ifade eden Kerry Türkiye Genel Müdürü İnanç Işık, 2018 yılında yüzde 13 büyüme hedeflediklerini söylüyor. Şirket,
2009 yılında Dera, 2015 yılında da Krater markalarını satın alarak Türkiye hedeflerini büyüttü. Işık, pastacılık ara mamullerinde pazar paylarını yüzde 8’e ulaştırdıklarını ve Türkiye genelinde 12 bin pastaneye erişim sağladıklarını ifade ediyor.
Kerry bünyesinde faaliyet gösteren DaVinci Gourmet markasını da Türkiye’ye getirdiklerini söyleyen Işık, ek şeker ilavesiz ilk ve tek şurup serisini pazara sunduklarını vurguluyor.
Kerry’nin faaliyet gösterdiği ülkelerin güçlü yerel markalarını satın alarak büyüdüğüne dikkat çeken Işık, “Türkiye’de de buna benzer güçlü ve lokal markalarla ortaklık ya da satın alma görüşmelerimiz sürüyor. Yeni satın almalar gündemimizde” diyor.
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