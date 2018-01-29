Yerli oto için ‘Asker Kumaşı’ örneği
Türkiye’de istihdamın ve ihracatın lokomotif sektörlerinden olan tekstil, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin en büyük ikinci, dünyanın ise yedinci büyük tedarikçisi konumunda.
Her geçen yıl AR-GE ve tasarım konusunda daha da gelişen sektör, 2017’de ev tekstili, örme, dokuma kumaş ve teknik tekstilde 3,5 milyar doları aşan dış ticaret fazlası verdi.
Bu olumlu tablonun 2018’de de devam etmesi ve ihracatta en az yüzde 10 artış kaydedilmesi hedefleniyor. Öte yandan, tekstil sektörünün yeni dönemden önemli bir beklentisi daha var: Yerli otomobil projesine dahil olmak…
Bilindiği gibi, Türkiye’nin otomobilini üretmeye talip olan beş şirket Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’ten oluşuyor.
2018 başında ortak şirket kurup prototipleri 2019’da üretmeyi hedefleyen beş şirket, ilk otomobili ise 2021’de banttan indirmeyi planlıyor.
Tekstilciler ise yerli otoda kullanılacak tüm tekstil malzemelerini üretmek için girişimlere başladı bile. Halihazırda pek çok Türk tekstil markasının yurtiçinde ve yurtdışında otomotiv şirketleri için tekstil malzemesi ürettiğini vurgulayan İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, “Keçe, koltuk, kaput içi gibi donanımlarda dünya standartlarında üretim yapan bir sektörüz.
Yerli otomobil projesi için de ‘biz buradayız’ diyoruz. Bu konuda sektörümüze pozitif ayrımcılık uygulanmasını bekliyoruz” diye konuşuyor.
Gelecek hafta bu taleplerini iletmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile görüşeceklerini anlatan İsmail Gülle, yerli otoda yerli tekstil kullanılmasının önemini ise şu örnekle anlatıyor: “Bir zamanlar Türk Silahlı Kuvvetleri, askerimize Çin malı kumaştan dikilmiş üniformalar diktiriyordu.
Biz o zaman da sektör olarak ‘buradayız’ dedik, o günden sonra ordumuzun kıyafetlerini yerli şirketler üretmeye başladı. Şimdi yerli otoda da aynı bakış açısını talep ediyoruz.”
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