Yerlileşme projesiyle ilgileniyor
70 yıldır Türkiye’de faaliyet gösteren sağlık cihazları üreticisi GE Sağlık, 3 bini aşkın sağlık kuruluşunda kurulu olan 59 bin medikal ürüne sahip.
GE Sağlık Global CEO’su Kieran Murphy, son iki yılda Türkiye’de yaklaşık 225 milyon dolar değerinde dört entegre sağlık kampüsü için kamu-özel sektör ortaklığı projesini (PPP) kazandıklarını söylüyor.
Murphy, “GE Sağlık, gelişen pazarlar bölgesinde Türkiye’ye ayrı bir önem atfediyor ve genellikle ilkleri burada gerçekleştiriyor.
Örneğin Türk ilaç endüstrisindeki AR-GE faaliyetlerine katkıda bulunması amacıyla ‘Yaşam Bilimleri Teknoloji Laboratuvarı’nı Türkiye’de açtık” diyor.
Şirket, yeni dönemde Türkiye’de tıbbi cihazların tasarımına, araştırılmasına ve üretimine yönelik bir ekosistem geliştirmeyi amaçlıyor.
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