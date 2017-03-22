Yeşim Tekstil’den Amerika hamlesi
Şükrü Şankaya ve Cavit Çağlar’ın temellerini attığı Yeşim Tekstil, bugün Türkiye’nin en büyük tekstil üreticilerinden biri. 260 milyon dolarlık cirosuyla dünyanın önemli markaları için üretim yapan Yeşim Tekstil’in başında ailenin ikinci kuşak temsilcilerinden Şenol Şankaya var.
Nike, Zara, Burberry, Massimo Dutti, Gap, Old Navy, Tchibo, Esprit gibi markalar için üretim yapan şirket, kısa bir süre önce Doğuş’un Türkiye’ye getirdiği Under Armour için de üretim yapmaya başladı. ABD kökenli bu markanın da eklenmesiyle şirket, bu pazara yönelik ihracatında hedef büyüttü.
Nike ve Under Armour markalarıyla 2016 yılında Amerika’ya 63 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını
söyleyen Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, 2017 yılında bu rakamı 90 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtiyor.
Bunun yanında şirket beş yıllık büyüme stratejisi kapsamında 2021 yılı sonuna kadar 200 milyon dolarlık ihracat hedefliyor. Amerika pazarının çok hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Şankaya, “Müşterilerimizin satışlarının minimum yüzde 75’i Amerika pazarından geliyor.
Amerika’da gelir dağılımının genel olarak iyi olmasından dolayı kuzeydoğu başta olmak üzere tüm Amerika’ya bizim çalıştığımız markalar ulaşıyor” diyor.
Şankaya, ayrıca internet üzerinden yapılan satışların artmasıyla Amerika’nın en ücra köşelerine kadar ürün dağıtımının çok rahatlıkla yapılabildiğini söylüyor.
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