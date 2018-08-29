Yıl sonuna kadar 15 şube açacak
Toplam 43 ülkede 24 bin çalışanı ve yıllık 2,3 milyar Euro’luk geliriyle dünyanın en büyük denetim ve danışmanlık firmalarından biri olan TÜV SÜD, Türkiye’de 2013 yılında Doğuş Holding ile ortaklaşa kurduğu ikinci el araç ekspertiz şirketi D-Expert’i büyütmeye hazırlanıyor.
Bugüne kadar Ankara Şaşmaz ve İstanbul Maslak olmak üzere Türkiye’de iki şubeyle hizmet veren D-Expert, yıl sonuna kadar şube sayısını 15’e çıkarmayı planlıyor.
TÜV SÜD Türkiye Genel Müdürü Emre Büyükkalfa, “Başta iki yeni şube ile İstanbul olmak üzere, Adana ve İzmir gibi büyük şehirlerde hızla büyüyeceğiz” diyor.
Büyükkalfa, yeni dönemde turizm sektörüne de yönelmek istediklerini söylüyor ve “Turizm Bakanlığı aracılığıyla turizm tesislerinin baştan aşağı denetimini üstlenmek istiyoruz.
Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor” diye konuşuyor.
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