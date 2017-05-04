Yönünü yurtdışına çevirecek
Özellikle son yıllardaki yatırımlarıyla turizm sektörünün en önemli yerli zincirlerinden biri haline gelen Elite Word Grubu’nun son oteli İstanbul Basın Ekspres Yolu üzerinde açıldı. 120 milyon dolara mal olan Elite Word Hotels, 401 oda ve 802 yatak kapasitesiyle hizmet verecek.
Çalışan sayısı 963’e, toplam yatak kapasitesi 2 bin 506’ya ulaşan Elite Word Grubu, gelecek yıl 120 milyon dolara mal olacak Elite World Asia’yı Maltepe’de açacak. 2019’da ise Sapanca’da Elite World Sapanca açılacak.
Elite World Hotels Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık, “Zincirimizin en büyük halkası olan Elite World Europe Hotel’de çok özel bir hizmet tanımı kurguladık.
Yeni nesil toplantı konsepti olarak tanımladığımız ‘B to H: Business to Happiness’ ile sektöre büyük bir farklılık kazandıracağız” diyor.
Grup, mevcut yatırımlar tamamlandığında ise yönünü Avrupa’ya çevirecek. Ünsal Şınık, “Münih, Berlin, Viyana ve Budapeşte yeni yatırım alanlarımız olacak” diye konuşuyor.
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