Yüksel Seramik’i ihracatla büyütecek
1997 yılında kurulan ve Mutluhan Holding bünyesinde yer alan, 50 bin metrekaresi kapalı alan olmak üzere 250 bin bin metrekare alanda üretim gerçekleştiren Yüksel Seramik, yurtdışında büyüme hedefleri doğrultusunda önemli bir atama gerçekleştirdi.
AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN
asakarya@ekonomist.com.tr
Yüksel Seramik‘in genel müdürlük görevine, ihracat pazarlarını yakından tanıyan Erol Hacıoğlu getirildi.
Hacıoğlu, önümüzdeki dönemde halihazırda yıllık 16 milyon metrekare olan üretim kapasitesini 20 milyon metrekareye çıkarmayı ve 60 milyon dolar ihracat geliri elde etmeyi hedefliyor.
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