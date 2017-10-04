Yurtdışı için geri sayım başladı
Türkiye’de hızlı servis restoran sektörü denilince ilk akla gelen şirketlerden biri olan TAB Gıda, Burger King, Popeyes, Arby’s, Sbarro gibi global markaları bünyesinde bulunduruyor.
Yurtiçinde bin restoranı yöneten TAB Gıda, 2013 yılında Türkiye’ye özgü bir lezzeti markalaştırma fikriyle “Usta Dönerci” markasını yarattı. Marka, bugün 30’dan fazla ilde 90’dan fazla restoranla hizmet veriyor.
Usta Dönerci’yi dünya markası haline getirme hedefiyle yola çıkan ve ilk restoranını Makedonya’da açan TAB Gıda, Usta Dönerci’nin yurtdışı atılımını hızlandırmaya hazırlanıyor.
Yılı bitirmeden beş Avrupa ülkesine daha şube açmayı planlayan şirket, ardından Amerika’ya açılacak. Şirket hangi Avrupa ülkelerine giriş yapmayı planladıklarını ise şimdilik saklamayı tercih ediyor.
Ayrıca Usta Dönerci yurtiçi büyümesinde önümüzdeki dönemde franchise sistemine de daha çok ağırlık vermeyi planlıyor. Şirketin hedefi Usta Dönerci’yi, 2020 yılına kadar 300 restorana ulaştırmak.
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