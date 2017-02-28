Yurtdışına Almanya’dan açıldı
Mücevherat sektöründe faaliyet gösteren Ariş, aynı zamanda Türkiye’deki en eski aile işletmelerinden biri.
Öyle ki ailenin mücevherat ve değerli taş alanında faaliyete başlaması 1906 yılına dayanıyor. 111 yıllık işletmenin başında üçüncü kuşağın temsilcisi Kerim Güzeliş yer alıyor.
Ayrıca dördüncü kuşak da şirkette görev alıyor. Şirket şimdilerde Türkiye’nin küresel pırlanta markası hedefine odaklanmış durumda.
Buna yönelik adım da Turquality desteğinin alınması ile oldu. Geçen yıl aralık ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de açılan ilk mağazanın ardından yine Berlin’de ikinci mağazasını açmaya hazırlanan Ariş, Almanya’da Düsseldorf, Hamburg ve Münih şehirlerinde de mağazalar açmayı hedefliyor.
Önümüzdeki beş yıl içinde Avrupa’da 15 mağaza açmayı planladıklarını söyleyen Ariş Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, “Sonraki 5 yılda ise ABD pazarına girilecek.
Bu arada Çin pazarına yönelik olarak Hong Kong’da, Birleşik Arap Emirlikleri’nde mağazalar açılacak. İlk 10 yılın ardından gelecek olan 10 yılda ise pırlantada dünyadaki en büyük 20 şirket arasına girmeyi hedefliyoruz” diyor.
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