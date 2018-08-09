Yurtdışında da anaokulu açacak
Eğitim sektöründe öğretmenlikten gelen pek çok yatırımcı var. Yaklaşık 25 yıllık eğitim hayatından sonra Atakare Eğitim Kurumlan ve Kare Anaokulu’nu kuran Aydan Gömügen Tuncay da o isimlerden biri.
İstanbul Ataşehir’de ilk şubesini açan ve anaokulunu genişletmeyi planlayan Tuncay, kısa vadede İstanbul Avrupa Yakası’nda da bir şube açacak.
Ardından yurtiçinde Bodrum’da da şube açmayı planladıklarını belirten Tuncay, 18 ay ile 6 yaş arasındaki çocuklara yönelik çoklu zekâ kuramı ve İngilizce ve Fransızca dil eğitimleriyle okul öncesi eğitim ve öğrenime yönelik hizmet verdiklerini dile getiriyor.
Tuncay, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu yıl 2 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. Yurtdışında da yatırım hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Kıbrıs, Karadağ ve Fransa’da anaokulu açma projelerimiz var.
Birçok uluslararası sempozyum ve konferansa katılımlarım oldu. Bu platformlardaki gözlemlerim ve okul öncesi eğitimdeki önem algısıyla yurtdışı planlamalarımız ile sektörde fark yaratacağız.”
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