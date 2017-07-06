Yurtdışında fırsat kolluyor
1980 yılında Ömer Saçaklıoğlu’nun kurduğu Metal Yapı Konut, ağırlıklı olarak gayrimenkul sektöründeki projeleriyle öne çıksa da inşaat, eğitim, akaryakıt, enerji ve gıdanın da aralarında bulunduğu yedi farklı sektörde faaliyet gösteriyor.
Bugüne kadar toplam 1 milyon 343 bin metrekare inşaat alanına sahip 17 projeyi hayata geçiren şirket, 2017’de yeni projelerle yüzde 40 büyümeyi ve 2 milyar TL’lik satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. 2017’de Metal Yapı Konut’ta 500 milyon TL’lik yatırım hedefleniyor.
Bünyesinde Doğa Okulları markasını bulunduran Metal Yapı, 2017’de eğitime de yaklaşık 100 milyon TL yatırım planlıyor. Şirketin stratejik planları arasında yurtdışı da var.
2017 yılında Ukrayna’da da yatırım yapmayı düşündüklerini söyleyen Metal Yapı Konut Genel Müdürü Akın Karali, “Orada kendi arazilerimiz var. Bu nedenle bu bölgeyi de yatırım planlarımız içine aldık.
Ayrıca Londra’da ve ABD’de okul alarak ülkemizdeki okullarımızın dil okulları ile işbirliği yapmasını amaçlıyoruz” diyor.
Şirket, Metal Yapı Konut’ta 4 bin, Doğa Okulları’nda 11 bin kişi olmak üzere toplam 15 bin kişiye istihdam sağlıyor. 2017’de yeni projelerle Metal Yapı Konut’ta 2 bin 500 kişinin, Doğa Okulları’nda 500 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.
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