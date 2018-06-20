Yurtdışında hedef büyüttü
Tavuk Dünyası, 2012-2015 yılları arasında tam yüzde 532’lik büyümeyle TOBB’un Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Araştırması’nda 17’nci sırada yer aldı.
Şirket 2017 yılında Türkiye’nin farklı şehirlerinde 38 yeni restoran açtı. 2017 yılını yüzde 60 oranında büyüme ve 340 milyon TL’nin üzerinde ciroyla kapattı.
Yurtiçinde 157 şubeye ulaştıklarını söyleyen Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, yurtdışı açılımına da ağırlık vereceklerini belirtiyor.
Mumcu, konuyla ilgili şöyle konuşuyor: “Tavuk Dünyası olarak halihazırda Rusya’da beş restoranımızla hizmet veriyoruz.
2018 yılında Rusya’da yaklaşık 10 restoran açmayı, orta vadede ise iş hedeflerimizi de dikkate alarak bunu 30 restoran gibi bir sayıya taşımayı amaçlıyoruz.
Rusya’dan sonra bizim için öncelikli pazarlar ise Körfez ülkeleri ve Romanya olacak.”
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?