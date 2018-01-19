Yurtdışında işe alım yapacak
Liv Hospital, Medical Park ve VM Medical Park olmak üzere üç ayrı hastane markasını tek çatı altında buluşturan MLPCare Grubu, 17 ilde 29 hastanesi, 5 bin 330 yatak kapasitesi ve 16 binden fazla çalışanıyla sağlık sektörünün en büyük markalarından biri.
Şimdilik ağırlıklı olarak Türkiye’de faaliyet gösteren grubun sayıca az da olsa farklı bir ülkede de iştirakleri var. Farklı ülkelerde işbirliği yaptıkları sağlık kuruluşlarına Türkiye’den hekim ya da medikal personel gönderdiklerini belirten MLPCare Grubu İK Grup Koordinatörü Öykü Tükenmez, Irak’taki işbirlikleri çerçevesinde 60 kişiye istihdam sağladıklarını söylüyor.
Tükenmez, şöyle konuşuyor: “Gürcistan ve Özbekistan’da ise sayıca daha kısıtlı olsa da gerekli gördüğümüz durumlarda hem Türkiye’den görevlendirme hem de ilgili ülkeden istihdam sağlayarak ilerliyoruz.
2018 yılında sayıca net olmamakla birlikte, şu an farklı ülkelerde gündemde olan işbirliği projelerimiz doğrultusunda yeni işe alımlar yapacağız.”
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