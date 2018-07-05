Yurtdışındaki ilk otel Bulgaristan’a
Kuzey Kıbrıs’ın en büyük turizm yatırımcısı olan Net Holding, Merit International iştirakiyle ilk yurtdışı otel yatırımını Bulgaristan’a yaptı.
Merit Grand Mosta Hotel, Bulgaristan’ın Svilengrad şehrinde hizmete girdi. Merit International, halihazırda Kuzey Kıbrıs’ta aktif olan altı oteli ve inşası devam eden bir oteliyle yaklaşık 3 bin yatak kapasitesine sahip.
Bulgaristan’ın Türkiye ve Yunanistan sınırı yakınındaki tarihi Svilengrad şehir merkezindeki yeni otel ise 79 deluxe odası, üç suit ve bir kral dairesiyle misafirlerini ağırlamaya başladı.
Bulgaristan’da iddialı olacaklarını belirten Net Holding Grup CFO’su Orlando Carlo Calumeno, Merit Grand Mosta Hotel’in Türkiye sınırına çok yakın bir noktada bulunduğunu, yakında Türkiye-Bulgaristan arasında sefer yapacak olan tren istasyonuna da dört dakika uzaklıkta olduğunu kaydediyor.
Calumeno, “Talih oyunları salonlarımız ile Karadağ ve Hırvatistan’da bir süredir hizmet veriyoruz. Şimdi ise Kuzey Kıbrıs dışındaki bu ilk otelimizle Merit markasını Balkanlar’da daha da güçlendiriyoruz” diyor.
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