Yüzde 20’lik büyüme hedefliyor
Temelleri 2000 yılında iç mimar Okan Utkan tarafından atılan Mor Mimarlık, iki yıl önce mimar Cengiz Yeter’in de şirkete ortak olmasıyla birlikte çalışmalarını daha geniş bir tabana yaydı.
Ortakların bugüne kadar ellerinin değdiği proje sayı 500’ü aşmış durumda. Rusya, Ukrayna, Türkmenistan gibi ülkelerde de önemli projeler üstlendiklerini belirten Mor Mimarlık Kurucu Ortağı Okan Utkan, son beş yıldır doğrudan yabancı yatırımcılara hizmet verdiklerini vurguluyor.
Son dönemde yürüttükleri en önemli projenin Cezayir’de Katarlı bir yatırımcı için yaptıkları“Trustcomplexbuildings” olduğunu ifade eden Utkan, sözlerine şöyle devam ediyor: “Bunun dışında halen Irak Kerbela’da bir otel projesi yürütmekteyiz. Termal turizmi, yaşlı bakım merkezleri ve eğitim yapılarında önemli bir hamle yaptık.
Bunu sürdüreceğiz. Bizim alanımızda faaliyet gösteren şirketler çok yüksek cirolar yapmazlar. En büyük projelerin bile ülkemizde proje bedelleri toplam yatırımın yüzde 1’ine güçlükle ulaşır.
Buna rağmen biz 2016 yılında bir proje ofisi için önemli bir rakam olan 7 milyon TL’lik ciroya sahip olduk. Bu yıl da 7,5 milyon TL ciro hedefliyoruz. 2018’de ise yüzde 20’lik ciro büyümesi bekliyoruz.”
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