Zeybekci’nin şirketine yeni görev
Nisan ayı içerisinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesindeki 59 ihracatçı birliğinde gerçekleştirilen seçimler sonucu, ihracat dünyasını yöneten birliklerin üçte ikisinden fazlasında yönetim değişti.
Bu hafta ise birliklerdeki yeni yönetim kurulu üyeleri konusunda dikkat çekici bir gelişme gözümüze çarptı. Bu gelişme Denizli İhracatçılar Birliği’nde yaşandı. Denizli denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan, daha önce de hem Denizli Belediye Başkanlığı hem de Denizli İhracatçılar Birliği Başkanlığı yapmış olan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin şirketi Turkuaz Tekstil, birliğin yeni yönetimine seçildi.
Birlik başkanlığını Süleyman Kocasert’ten devralan eski Denizli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Memişoğlu’nun 10 kişilik yönetim kurulunda Turkuaz Tekstil de yer aldı. Ancak diğer yönetim kurulu üyelerinin isimleri birliğin internet sitesinde açıklanırken, Turkuaz Tekstil’in yönetimde seçimden sonraki hafta kurumsal unvanı ile yer alması dikkat çekti.
Nihat Zeybekci’nin 1994’te kurduğu şirketin başında şu anda Zeybekci’nin eşi Ayşen Zeybekci bulunuyor. Nihat ve Ayşen Zeybekci’nin çocukları Atilla ve Fatma Zeybekci ise yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapıyor.
Edindiğimiz bilgilere göre, Turkuaz Tekstil’i temsilen birlik yönetiminde yer alacak isim Zeybekci ailesinden olmayacak. Turkuaz Tekstil’den birlik yönetimine gönderilecek ismin halihazırda şirkette genel müdür yardımcılığını yürüten Şengül Kaya olacağını şimdiden söyleyelim.
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