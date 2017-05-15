Zorlu, gayrimenkulde Ege’ye açılacak
Zincirlikuyu’da Zorlu Center projesiyle 2014 yılında gayrimenkul sektörüne iddialı bir giriş yapan Zorlu Holding, bu projede satışlarını sürdürüyor. Holding gayrimenkulde yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor. Bu çerçevede de öncelikle Ege Bölgesi’ne açılmayı hedefliyor.
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, önümüzdeki süreçte Anadolu’nun önde gelen kentlerinde gayrimenkul yatırımı planladıklarını söylüyor. İstanbul’un doyduğunu ve Marmaris, Çeşme, İzmir taraflarında arazileri olan holdingin bu noktalarda yatırımlara devam edeceğini söyleyen Yüngül, buralarda fırsat olursa Zorlu Center gibi büyük kompleksleri devreye almak istediklerini anlatıyor.
Ömer Yüngül, konut, ofis, AVM, otel ve Türkiye’nin en büyük performans sanatları merkezinden oluşan Zorlu Center’ın bugün İstanbul’un en iyi adreslerinden biri olduğunu da ifade ediyor. Yüngül, bu projedeki metrekare fiyatlarının pahalı olduğu yönündeki söylemlere de net cevap veriyor.
“Bir kere dünya devlerini ağırlayan bir PSM’si var. Dünyanınönde gelen markalarının yer aldığı AVM’si var. Dolayısıyla bulunduğu lokasyonda oturmanın bir bedeli var tabii. Bugün Moskova’da kraliyet balosunun olduğu yere git, sor bakalım ne kadar metrekaresi” diyen Yüngül, bugüne kadar satın alanlardan memnuniyetsizlik duymadıklarını söylüyor.
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