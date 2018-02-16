Zyxel, kanal yatırımıyla büyüyecek
Global olarak 408 milyon dolarlık büyüklüğe sahip ağ teknolojileri alanında ürün ve çözüm sunan Zyxel, geçen yıl yeni bir yapılanmaya gitti.
Bu kapsamda iş ortakları ve bayilerini yapılandıran şirket, geçen yıl gerçekleştirdiği büyümenin devamını bekliyor.
Avrupa bölgesinde yüzde 15 paya sahip olan Zyxel Türkiye, 32 ofis arasında ilk beşte ve ayrıca bu yıl yönetimsel olarak Zyxel Avrupa’ya bağlandı.
Şirket, böylece Avrupa’nın bir birimi olarak pazarda daha fazla söz sahibi olmayı ve Türkiye pazarına ciddi yatırımlar yapmayı planlıyor. Şirket, Türkiye ofisinin başına da yeni bir isim getirdi.
Planları hakkında konuştuğumuz Zyxel Türkiye Kanaldan Sorumlu Genel Müdür Tuğba Şişik, “Zyxel Türkiye ofisi olarak, 2018’de kamu, özel sektör ve sağlık sektöründe birçok önemli projeye imza atmayı hedefliyoruz. Türkiye’de yüzde 30 büyüme bekliyoruz” diyor.
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