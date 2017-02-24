Konutta KDV oranı bilmecesi
Önceki hafta yayımlanan bir Bakanlar Kurulu kararı ile başta mobilya ve beyaz eşyada olmak üzere geçici vergi indirimleri yapıldı.
M. FATİH KÖPRÜ
fatih.kopru@tr.ey.com
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Söz konusu kararın daha önemli ve karışık olan tarafı ise konut satışlarında uygulanacak olan KDV oranlarıydı. Bu hafta başta konut KDV oranı konusu olmak üzere, sürpriz vergi indirimlerine değindik.
Önceki hafta yayımlanan bir Bakanlar Kurulu kararı ile başta mobilya ve beyaz eşyada olmak üzere geçici vergi indirimleri yapıldı. Söz konusu kararın daha önemli ve karışık olan tarafı ise konut satışlarında uygulanacak olan KDV oranlarıydı. Bu hafta başta konut KDV oranı konusu olmak üzere, sürpriz vergi indirimlerine değindik.
üştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerdeki 150 metrekareden küçük konut teslimleri ise bu sınıflandırmanın kapsamına girmiyor.
EYLÜLE KADAR YÜZDE 8
Yukarıdaki açıklamalarımızda, bazı konutların aslında yüzde 18 oranında KDV’ye tabi olmasına rağmen geçici süreyle bu oranın yüzde 8’e indirildiğinden bahsettik. Bu aslında yeni bir uygulama değil.
Geçtiğimiz eylül ayında yapılan bir değişiklikle yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutların 31 Mart 2017 tarihine kadar teslimlerinde yüzde 8 oranının uygulanacağı belirtilmişti. 3 Eylül tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan, sadece bu uygulamanın süresinin 2017 Eylül sonuna kadar uzatılması oldu.
Hangi konutların kapsama girdiğine, dolayısıyla eylül sonuna kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 oranında KDV’li olarak satılabileceğine bir bakalım:
1. Net alanı 150 metrekareden büyük konutlar,
2. Net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlardan;
• Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ila 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan (büyükşehirde, lüks veya birinci sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri bin lira ve üzerinde olan konutlar,
• Yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden sonra alınan (büyükşehirde, lüks veya birinci sınıf inşaat) ve arsa birim metrekare emlak vergisi değeri 2 bin liranın üzerinde olan konutlar.
Konut teslimlerindeki KDV uygulaması ile ilgili buraya kadar yaptığımız açıklamaları yukarıdaki şemayla özetledik:
TİCARETİNİ YAPMAYANLAR
Gayrimenkul alım satım faaliyeti ile uğraşan kişiler, örneğin müteahhitler ya da inşaat firmaları veya diğer şirketler tarafından satılan gayrimenkuller üzerinden KDV hesaplanıyor. Ticari faaliyet çerçevesinde olmayan satışlar ise KDV kapsamına girmediğinden, evini satan bir emeklinin, çalışanın ya da bir ev hanımının bu satışta KDV hesaplaması söz konusu değil. Dolayısıyla yukarıda değindiğimiz KDV oran uygulamasının, kişiler arasında gerçekleşen ikinci el konut alım satımlarına herhangi bir etkisi bulunmuyor.
KONUTTA DAMGA VERGİSİ
3 Şubat tarihli Bakanlar Kurulu Kararı sadece konut KDV oranına ilişkin değişiklikleri içermiyor. Yine konut satışlarını teşvik etmek amaçlı damga vergisinde yapılan değişiklikler de var. Buna göre resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile ön ödemeli konut satış sözleşmelerinde binde 9,4 oranında uygulanan damga vergisi sıfıra indirildi.
BEYAZ EŞYADA ÖTV SIFIRLANDI
Buzdolabı, dondurucu, termosifon, gazla çalışan su ısıtıcıları, çamaşır, kurutma ve bulaşık makinaları, klima cihazı, elektrik süpürgesi ve küçük ev aletlerinde yüzde 6,7 oranında uygulanan ÖTV (özel tüketim vergisi) sıfırlandı.
KDV (katma değer vergisi) etkisi de dikkate alındığında bu değişikliğin, söz konusu malların satış fiyatlarına yaklaşık yüzde 6’lık bir indirim olarak yansıması bekleniyor. Ancak indirimin devamlı olmadığı, 30 Nisan’a kadar süreceği unutulmamalı. İhtiyacı olanların ellerini çabuk tutmasında fayda var.
MOBİLYADA KDV DÜŞTÜ
Bakanlar Kurulu Kararı ile yine geçici olarak mobilyalarda da vergi indirimine gidildi. Buna göre ahşap ve plastik mobilyalar, koltuklar ve büro mobilyalarında yüzde 18 olarak uygulanan KDV oranı, 30 Nisan’a kadar yüzde 8’e çekildi. Bu indirimin de mobilya fiyatlarına yaklaşık yüzde 8,5 oranında yansıması bekleniyor.
YATLARDA VERGİ İNDİ
Bakanlar Kurulu Kararı’ndaki son düzenleme yat, kotra, tekne ve gezinti gemileriyle ilgili. Bunların alımında ödenmesi gereken KDV ve ÖTV’lerde indirim yapıldı. Buna göre söz konusu malların KDV’si yüzde 1’e düşürülür-ken, ÖTV’si ise sıfırlandı. Bu indirimlerle ilgili bir süre sınırlaması da bulunmuyor.
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