Animasyonun hızı teşvikle artabilir!
Dünyada teknolojik yatırımların hız kazanması film endüstrisinde de değişime neden oluyor. Son yıllarda animasyon filmlerinin sayısı giderek artıyor.
Bu trend son dönemde ülkemize de taşındı. Yerli yapım animasyon filmlerinin sayısı giderek yükseliyor.
Sektörün daha da büyümesi için ise RTÜK’ün yüzde 20’lik yerli film kullanımı uygulamasının fiilen hayata geçirilmesi isteniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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