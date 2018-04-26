Danışmanlık ve çözüm merkezi olacağız
Publicis One Türkiye CEO’su Savaş İnanç Dedebaş, şirketi bir danışmanlık ve çözüm merkezi gibi konumlandırmak istediklerini söylüyor.
Dedebaş, bünyelerindeki 14 şirketi tek bir çatı altında, Publicis Kampüs’te toplayacaklarını da anlatıyor.
Publicis One’ı bir danışmanlık ve çözüm merkezi gibi konumlandırmak istediklerini dile getiren Dedebaş, geleceğe ilişkin planlarını Ekonomist’e anlattı.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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