Dijital dönüşümde daha çok çalışmalıyız

Aralık 29, 2016 0 Yorum 29 Okunma
Dijital dönüşümde daha çok çalışmalıyız

Dijital dönüşümün bireyler ve kurumlar üzerindeki etkileri giderek artıyor.

Doğan Online ve hepsiburada.com’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Hanzade Doğan Boyner, bu dönüşümde farklı yetkinlikler ve iş modellerinin ön plana çıktığını söylüyor.

Boyner, “Dijital dönüşümde ülke, kurumlar ve bireyler olarak sürdürülebilir bir başarı yakalamak için daha çok çalışmak ve çaba göstermek durumundayız” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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