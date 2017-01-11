Dizi ihracatımız çok hızlı yükseliyor
Ülkemizden ihraç edilen TV dizilerinden elde edilen gelir son sekiz yılda 30 kat arttı.
2008 yılında sadece 10 milyon dolar olan dizi ihracatı geliri, 2016 yılında 300 milyon dolara ulaştı.
En fazla ülkeye ihraç edilen dizi Muhteşem Yüzyıl olurken, en çok hasılat geliri elde edilen dizi ise Kara Para Aşk oldu.
Hedef, dizi ihracatı gelirini 2023 yılına kadar 750 milyon dolara çıkarmak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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