Hem reklam üretiyor hem teknoloji sağlıyoruz

Ocak 25, 2018 0 Yorum 116 Okunma
Hem reklam üretiyor hem teknoloji sağlıyoruz

Küresel iletişim devlerinden WPP’nin üretim ajansı Hogarth, 2015’ten beri Türkiye’de de hizmet veriyor.

Hogarth İstanbul Ajans Başkanı Tevfik Şems Naipoğlu, “2017’de 80’in üzerinde ülkeye üretim yaptık.

Üretimdeki maliyet avantajı bizi daha da öne çıkaracak” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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