Hizmet ihracatını yüzde 30’a çıkaracağız
4129Grey Ajans Başkanı Alemşah Öztürk, blockchain pazarlama ile danışmanlık departmanı kurduklarını anlatıyor.
Ajansın işlerinin yüzde 10’unun yurtdışına ihraç edildiğini belirten Öztürk, bu oranı yüzde 30’lara çıkarmak istediklerini söylüyor.
Alemşah Öztürk’le ajansı, reklam sektörünü ve Cannes’ın bu yılki gündemini konuştuk.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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