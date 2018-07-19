Hizmet ihracatını yüzde 30’a çıkaracağız

Temmuz 19, 2018 0 Yorum 102 Okunma
Hizmet ihracatını yüzde 30’a çıkaracağız

4129Grey Ajans Başkanı Alemşah Öztürk, blockchain pazarlama ile danışmanlık departmanı kurduklarını anlatıyor.

Ajansın işlerinin yüzde 10’unun yurtdışına ihraç edildiğini belirten Öztürk, bu oranı yüzde 30’lara çıkarmak istediklerini söylüyor.

Alemşah Öztürk’le ajansı, reklam sektörünü ve Cannes’ın bu yılki gündemini konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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