İngiltere ve İsrail’i örnek almalıyız
Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Reklamverenler Derneği’nin başkanı Ahmet Pura, Türk reklam sektörünün son yıllardaki büyümesini yetersiz buluyor.
Pura, İsrail ve İngiltere’de verimli bir strateji uygulandığını ve bunun örnek alınması gerektiğini düşünüyor.
Ahmet Pura, basının ve özellikle de dergilerin 2017’de reklam yatırımlarından aldıkları payı artırabileceklerini de dile getiriyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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