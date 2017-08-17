Kültür sanat alanında girişimler yükselişte
Sinemadan diziye, müzikten resme kadar birçok sanat alanına yönelik girişimlerin sayısı, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek artmaya başladı.
Kültür sanatı teknolojiyle buluşturan bu girişimler online platformlar üzerinden büyümelerini sürdürüyor.
Bunlar arasında halen yurtdışında faaliyet gösterenler de var. Bir kısmı da önümüzdeki dönemde yurtdışına açılmanın planlarını yapıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Girişimcileri Londra’ya götürecek
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