Markaların tanıtımında dizileri kullanamıyoruz
Türkiye, yılda 300 milyon dolarlık dizi ihracatı yapıyor. Bu yıl ciro içinde ihracat payını yüzde 40’lara çıkardıklarını söyleyen Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, 130’a yakın ülkeye dizi ihraç ettiklerini anlatıyor.
Öncelikle Türkiye için dizi ürettiklerini belirten Çatay, dünyada 600 milyon kişinin izlediği Türk dizilerinin Türk markalarının tanıtımında yeterince kullanılamadığını ifade ediyor.
Kerem Çatay ile iyi bir dizinin sırlarını, Türkiye’deki dizi ekonomisini ve Ay Yapım’ın gelecek projelerini konuştuk.
Söyleşinin devamı Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Parke üretiminde dünyaya açılacak
Sonraki haber Yaratıcı kampanya yarışı
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?