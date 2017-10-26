Oyuncuların yerini gerçek kişiler alıyor

Ekim 26, 2017 0 Yorum 59 Okunma
Oyuncuların yerini gerçek kişiler alıyor

Reklamlarda sahici ve samimi olmak giderek önemli hale gelmeye başladı.

Bu da oyuncular yerine gerçek kişilerin kullanımım artırdı. Uzmanlar, bu yöntemin reklamın ulaştırmak istediği mesajı inandırıcı kıldığını söylüyor.

Bugün Vodafone’dan Şekerbank’a kadar pek çok şirket reklamlarında gerçek kişileri kullanıyor.

Bu gerçek kişiler de genelde çalışanlardan veya iş ortaklarından oluşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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