Oyuncuların yerini gerçek kişiler alıyor
Reklamlarda sahici ve samimi olmak giderek önemli hale gelmeye başladı.
Bu da oyuncular yerine gerçek kişilerin kullanımım artırdı. Uzmanlar, bu yöntemin reklamın ulaştırmak istediği mesajı inandırıcı kıldığını söylüyor.
Bugün Vodafone’dan Şekerbank’a kadar pek çok şirket reklamlarında gerçek kişileri kullanıyor.
Bu gerçek kişiler de genelde çalışanlardan veya iş ortaklarından oluşuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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