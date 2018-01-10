Post-Truth demokrasiyi kabul etmemeliyiz

Ocak 10, 2018 0 Yorum 125 Okunma
Post-Truth demokrasiyi kabul etmemeliyiz

IAPC Başkanı Mehmet Ural, dünyada siyasette bilimsel gerçekleri değil seçmenin duygu ve inançlarına uygun ‘hissedilir gerçeği’ söyleyenin etkili olduğu bir sürecin yaşandığını söylüyor.

Bunun da demokrasi için çok zararlı olduğunu ifade ediyor.

Mehmet Ural ile siyasi iletişim akımlarını ve bunların Türkiye’ye yansımalarını konuştuk.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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