Programatik satın alma hızlı büyüyor
İnternette bir araba modelini ararken dijital müzik platformunda o markanın reklamını duymanız ya da ardından girdiğiniz her sitede o markanın ilanlarını görmeniz bir tesadüf olabilir mi? Tabii ki hayır.
Bunları, kullanıcı datalarını işleyerek anlık medya satın alması imkanı sunan programatik satın alma mümkün kılıyor.
Son iki yıldır programatik yatırımları Türkiye’de hızla artıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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