Publicis One modeli hızlı büyüme getirdi
Publicis Groupe, Türkiye’deki 14 markasını ocak ayında Publicis One çatısı altında toplamıştı.
Publicis One Türkiye CEO’su Savaş inanç Dedebaş, “Publicis One yapısına geçmek büyümemize olumlu yansıdı” diyor.
Dedebaş, bünyelerine yeni markalar eklenebileceği sinyalini de veriyor.
Satın alma planları olduğundan bahseden Dedebaş, Türkiye’ye bazı yeni markaları taşımak istediklerini de söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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