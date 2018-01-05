Reklam harcamalarında temkinli beklentiler var
Reklam sektörünün 2017’de yüzde 7 büyüdüğü ve harcamaların 10 milyar TL’yi aştığı tahmin ediliyor. 2017’de reklam harcamalarında öne çıkan mecralar yine televizyon ve dijital oldu.
Sektör 2018’i de benzer büyümeyle kapatmayı hedefliyor. 2017 politik çalkantılar, küresel terör ve ekonomik iniş çıkışlarla geçti.
Ancak sektör geçmişte edindiği deneyimden yola çıkarak yatırımları kesintiye uğratmanın markalara zarar verdiği bilinciyle yatırımlarını sürdürdü.
Reklamverenlerde bütçe kesintileri ve sıfır tabanlı bütçeleme stratejilerinin gündemde olduğu 2017’de, reklam pastası, 2016 yılına göre yüzde 7 dolayında büyüdü.
TV reklam yatırımlarından en çok pay alan mecra olarak öne çıkarken, dijital de ortalamanın üzerindeki büyümesiyle reklamverenin en çok rağbet ettiği mecra oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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