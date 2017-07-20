Reklamcıların yeni gözdesi; eski şarkılar
Reklamlarında cıngıl olarak eski şarkıları kullanan marka sayısı artıyor.
Mesajın hızlı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması gerektiği durumlarda eski şarkılara başvuran markalar, bir yandan reklam beğenisine katkı sağladığı gibi, diğer yandan akılda kalmayı da başarıyor.
Sektörün önde gelen isimleri, kullanılmamış popüler eski şarkı bulmak zorlaşsa da bu yöntemin kullanımının devam edeceği görüşünde.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber TEB'den yeni işbirliği
Sonraki haber İhtiyaçlarınıza teknolojiyle yeni çözüm bulun!
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?