Reklamcıların yeni gözdesi; eski şarkılar

Temmuz 20, 2017 0 Yorum 102 Okunma
Reklamcıların yeni gözdesi; eski şarkılar

Reklamlarında cıngıl olarak eski şarkıları kullanan marka sayısı artıyor.

Mesajın hızlı bir şekilde tüketiciye ulaştırılması gerektiği durumlarda eski şarkılara başvuran markalar, bir yandan reklam beğenisine katkı sağladığı gibi, diğer yandan akılda kalmayı da başarıyor.

Sektörün önde gelen isimleri, kullanılmamış popüler eski şarkı bulmak zorlaşsa da bu yöntemin kullanımının devam edeceği görüşünde.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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