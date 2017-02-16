Sponsorlar sahalardan bilgisayarlara taşınıyor
E-spor son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popülerliğini artırıyor.
Öyle ki en çok taraftarı olan üç büyük kulüp Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bile ilgiyi görerek kendi e-spor takımlarını kurdu.
İzleyici sayısının artması ise bu takımlara marka desteğini beraberinde getirdi.
Ülker’den Asus’a, Intel’den BKM Express’e kadar pek çok marka, e-spor takımlarının sponsoru oldu.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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