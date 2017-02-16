Sponsorlar sahalardan bilgisayarlara taşınıyor

Şubat 16, 2017 0 Yorum 123 Okunma
Sponsorlar sahalardan bilgisayarlara taşınıyor

E-spor son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye’de de popülerliğini artırıyor.

Öyle ki en çok taraftarı olan üç büyük kulüp Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray bile ilgiyi görerek kendi e-spor takımlarını kurdu.

İzleyici sayısının artması ise bu takımlara marka desteğini beraberinde getirdi.

Ülker’den Asus’a, Intel’den BKM Express’e kadar pek çok marka, e-spor takımlarının sponsoru oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap