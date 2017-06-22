Teknoloji şirketleri kadınlara odaklandı
Teknoloji alışverişinde son kararı erkeklerin verdiği düşüncesiyle, markalar yıllarca hep maskülen bir iletişim diliyle konuştu.
Ancak zaman içinde teknolojiyle içli dışlı olan kadınlar, bu alandaki markaların hedef kitleleri içinde önemli bir hale geldi.
Teknoloji şirketleri bir yandan dillerini değiştirirken, bir yandan da kadınlara yönelik iletişim kampanyaları ve projeler yapmaya başladı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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