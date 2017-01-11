Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz

Ocak 11, 2017 0 Yorum 28 Okunma
Türkiye’de yatırıma devam edeceğiz

2017’ye belirsizliklerle başlandığını söyleyen WPP Türkiye CEO’su Demet İkiler, buna rağmen yıl içinde reklam yatırımlarında artış bekliyor.

Şirket olarak ise geçen yıl olduğu gibi yine yatırım planlanıyor.

Masasında pek çok proje olduğunu anlatan ikiler, “Öngörülmez şekilde tadımız kaçarsa bazılarından vazgeçebiliriz.

Ama işler iyi giderse iki büyük satm alma söz konusu olur” diyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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