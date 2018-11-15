Ünlü anlaşmalarında koşullar tartışılıyor
Reklamda ünlü kullanımının olumlu geri dönüşleri olduğu gibi bazı handikapları da var.
Bunu en son Ahmet Kural olayında gördük.
Böyle durumlarda anlaşmalar iptal ediliyor ama reklamcılar arasında iptalin yeterli olmadığını düşünenler de bulunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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