Ünlü anlaşmalarında koşullar tartışılıyor

Kasım 15, 2018 0 Yorum 132 Okunma
Ünlü anlaşmalarında koşullar tartışılıyor

Reklamda ünlü kullanımının olumlu geri dönüşleri olduğu gibi bazı handikapları da var.

Bunu en son Ahmet Kural olayında gördük.

Böyle durumlarda anlaşmalar iptal ediliyor ama reklamcılar arasında iptalin yeterli olmadığını düşünenler de bulunuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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