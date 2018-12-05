Yetenek havuzumuzla bir orkestra gibiyiz
Reklamveren geçmişte ajanslarını yönetecek bir orkestra şefi arıyordu.
Bu da genellikle en güçlü ajans oluyordu.
TBWA Grup İstanbul CEO’su Burcu Kayımtu, “Biz artık yetenek havuzumuzla ‘Orkestrayız’ diyoruz. Bizi yönetecek şef ise marka” diye konuşuyor.
Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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