Yetenek havuzumuzla bir orkestra gibiyiz

Aralık 5, 2018 0 Yorum 144 Okunma
Yetenek havuzumuzla bir orkestra gibiyiz

Reklamveren geçmişte ajanslarını yönetecek bir orkestra şefi arıyordu.

Bu da genellikle en güçlü ajans oluyordu.

TBWA Grup İstanbul CEO’su Burcu Kayımtu, “Biz artık yetenek havuzumuzla ‘Orkestrayız’ diyoruz. Bizi yönetecek şef ise marka” diye konuşuyor.

Söyleşinin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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