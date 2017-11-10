Yatırımcının Danışmanı 10 Kasım 2017
Kordsa, 2017’nin altı aylık döneminde iyi sonuç çıkardı. Ama hisse fiyatı neden düşüyor?
Kadir Şahin/Tekirdağ
Kordsa, yükselen kanal içindeki hareketini geçen haziran ayına kadar sürdürdü. Hisse, 1 Haziran’da en yüksek 9,04 TL’yi test ettikten sonra gelen satışlarla birlikte geriledi. Sonraki aylarda yukarı atakları olsa da bunların devamı gelmedi ve yönünü aşağı çevirdi.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Hissede özellikle yabancıların satışları dikkat çekiyor. Yılın dokuz aylık döneminde 8,5 milyon dolar net satış var. Hisse şimdilerde 7,14 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirketin CEO’su Ali Çalışkan ise performanslarından memnun olduklarını ve çalışmalarını stratejik iş birlikleriyle sürdürdüklerini söylerken ileriye yönelik beklentisini koruyor.
Emek Elektrik’te hisse çıkış kanalında olduğu halde, ortaklar neden hisse satıyor?
Mehmet Unay/Sivas
Emek Elektrik, borsaya geldiği günden beri iyi bir performans sergileyemiyor. Hissenin arada yukarı atakları olmasına rağmen bu atakların devamı gelmiyor ve hisse bir süre sonra tekrar yönünü aşağıya çeviriyor. Hisse düzeltilmiş verilerle 2000’de test ettiği 5,69 TL’ye denk gelen seviyesini bir daha göremedi. Son olarak Aralık 2016’dan bu yana gerçekleşen hareketle 2,01 TL’ye kadar yükselse de tarihi zirvesinin çok gerisinde bulunuyor. Şüphesiz bunda şirketin zayıf ticari faaliyetlerinin etkisi bulunuyor. 18 Ekim 2017 günü ise şirketin büyük ortağının 1,89 TL’den satışı geldi. Bu durum yatırımcıların ileriye dönük beklentiye girmesini engelleyen bir diğer unsur olarak dikkat çekiyor.
Park Madencilik’in Gaziantep’teki maden ocağının kapatıldığı bilgisi doğru mu? Eğer doğruysa nedenini öğrenebilir miyim?
Ercan Karadağ/Mersin
Park Elektrik’in işletme ruhsatını elinde bulundurduğu Gaziantep/İslahiye’de bulunan boksit sahası Cim Madencilik tarafından işletilmekteydi. Park Elektrik, devrettiği işletme hakkı karşılığında belli bir gelir elde etmeyi hedefliyordu. Ancak işletmeci sözleşme koşullarına uymayınca taraflar arasındaki sözleşme Park Madencilik tarafından feshedildi. Bununla birlikte sahanın boşaltılmasıyla ilgili açılan dava, halen devam ediyor. Bu anlamıyla maden sahasının kapatılmasından ziyade işletmecisinin sahadan çıkarılmasıyla ilgili bir sürecin devam ettiğini söylemek yanlış olmayacak.
Aygaz, neden yükselmiyor? Biraz çıkıyor sonra yine düşüyor. Bu seferki çıkışı sürer mi?
Alaattin Çiftçi/Diyarbakır
Yükselen bir ivmeyle geçen haziran ayına kadar çıkan Aygaz, son dört aydır yatay bir kanalda hareket ediyor. Hisse, haziran ayının başından bu yana arada yukarı ataklarda bulunsa da devamını getiremiyor. Her defasında gelen satışlarla birlikte geriliyor. Geçen yıl kârını düşüren şirketin, bu yılın ilk yarısında kârını artırması olumlu bir gelişme. Ancak takas verileri yabancı yatırımcının geçen nisan ayından bu yana satış ağırlıklı işlemlerde bulunduğunu gösteriyor. Yılın dokuz ayında yabancılar net 9,4 milyon dolar satış gerçekleştirdi. Satışların devam etmesi çıkışın önündeki en önemli engel.
Escort Teknoloji’nin geleceğiyle ilgili fikriniz nedir?
Harun Fişek/Düzce
Escort Teknoloji, 2011 yılında bir ara düzeltilmiş verilerle 4,02 TL’ye kadar yükselse de sonrasında çok sert bir düşüş yaşadı ve geçen süre zarfında bir daha aynı seviyeleri göremedi. Şimdilerde de 1,27 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Söz konusu rakam, 2000 yılındaki düzeltilmiş verilerle ilk açılış fiyatı olan 1,25 TL’nin bir miktar üzerinde kalıyor. Aradan geçen 17 yıllık sürenin ardından aynı seviyede kalması ciddi bir sorun olarak görülmeli. Geliri olmayan şirkete yatırımda bulunmak için neden olmadığı gibi aksi davranış gereksiz risk üstlenmek anlamına gelecek.
Verusa Holding’i nasıl buluyorsunuz? Kısa vadeli alım için uygun mudur?
Fatih Tepe/Giresun
Borsada kazanç elde etmenin kuşkusuz birden fazla yolu vardır. Ancak kısa vadede kazanç elde etmeye çabalamak, uzun vadeye göre daha risklidir. Şüphesiz bu yolla da kazanç elde etmek mümkündür. Fakat bu yaklaşım tarzıyla kazanç elde etmenin hayli zor olduğunu hatırlatmak isteriz. Neticede şirket güçlü olsa da kısa vadede
beklenen getiriyi sağlamama olasılığı düşük değildir. Bu da bekleme süresinin uzamasına yol açabilir. Kısa vadede hissenin fiyatında şirketin ticari performansından ziyade piyasanın genel koşullarının daha fazla öne çıkması, yatırımcıların en önemli handikabı oluyor. Bu nedenle uzun vadede büyüyen şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Do-Co ile THY arasındaki sözleşmenin bittiği, bunun da DO-CO’yu zora sokacağı söyleniyor. Konuyla ilgili bilgi alabilir miyim?
Ali Yılmaz/Aksaray
THY, yolcularına verdiği ikram hizmetini DO-CO’dan temin ediyor. 18 Ekim’de yapılan açıklamada, üçüncü havalimanının devreye girmesiyle bu havalimanındaki ikram hizmetlerinin başka bir şirket üzerinden temin edilmesi için THY’nin harekete geçtiği belirtildi. Bununla birlikte THY ile DO-CO arasındaki mevcut ikram hizmeti sözleşmesi devam ediyor. DO-CO, üçüncü havalimanının ikram hizmetini de alma yönündeki isteğini açıkça dile getiriyor. Fakat basında yer alan haberler, THY’nin SATS isimli şirketle bir ön anlaşma imzaladığı yönünde. Bu durum karşısında DO-CO’nun beklentilerinin yerine gelme olasılığı hayli zayıf.
Asil Çelik’in borsadan çıkarılması mı düşünülüyor?
Cem Cebeci/Bursa
Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda bulunan Asil Çelik’in sermayesinin yüzde 19,98’i Parsan’a ait. Öte yandan Parsan’ın birlikte hareket ettiği hissedarların sermaye içindeki payı yüzde 99,24 seviyesinde. Geriye kalan hissedarların 31 Ekim 2017 günü mesai saati sonuna kadar ellerindeki payları 5,27 TL’den satma hakkı bulunuyor. Bu tarihten sonra ise hâkim ortakların satma hakkını kullanmayan hissedarları ortaklıktan çıkarma hakkını kullanması gündeme gelecek ki böyle bir durumda da verilecek fiyat 3,86 TL olacak. Sürecin tamamlanmasının ardından hisse borsa kotundan çıkacak.
Ersu Gıda’da son günlerde görülen düşüşün özel bir nedeni var mı? Daha da düşer mi?
Oktay Gülden/Zonguldak
Son beş yılın dördünde zarar açıklayan Ersu Gıda, geçen yıl sembolik bir kâr açıkladı. Şirket 2017’nin ilk yarısında da yakaladığı kâr rakamını korudu. Bu durum yıl sonunda da kârdaki artışın devam edebileceği olasılığını güçlendiriyor. Ancak elde edilen satış gelirinin yetersiz olması, kârın arzu edilen büyüklükte oluşmayacağını gösteriyor. Şirketin birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı olan 22,2 milyon TL’yi eritebilmesi için daha güçlü bir kârlılığı sağlayabilmesi gerekiyor. Kârın zayıf kalması, hissedeki çıkışın belli bir seviyeden sonra zorlanmasına yol açıyor.
DYO Boya iyi çıktı ama devamı gelmiyor. Sizce yıl sonunda ne olur?
Cengiz Bozyel/Kastamonu
DYO Boya, son bir yılda abartılı şekilde yükseldi. Hissenin fiyatı Temmuz 2016’da en düşük 1,41 TL’yi görürken 25 Ağustos’ta 6,65 TL’ye kadar yükseldi. Şimdilerde de 5,26 TL’nin üzerinde tutunuyor. Son açıklanan altı aylık bilançosunda zarar eden şirketin birikmiş geçmiş yıl zararı ise 94,4 milyon TL seviyesinde. Böylesi bir mali yapıya sahip şirkete ait hissenin bir yılda sergilediği performansı mali verilerle izah etmek zor. Hissenin piyasa defter değerinin (P/DD) 5,36 seviyesinde bulunması da bu tespiti destekliyor. Gereksiz risklerden uzak kalmak için mali yapısı güçlü şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Türk Telekom’un büyük ortağı Oger’in borcunu ödememesi yatırımcısına zarar verir mi?
Aydın Küçük/Muğla
Türk Telekom açıkladığı dokuz aylık bilançosuna göre kârını yüzde 88,10 artırarak 1,3 milyar TL’ye çıkardı. Ancak şirketin büyük ortağı Oger Telekomünikasyon’un mali sorunları olduğu ve aldığı kredi borcunu ödemede sıkıntıya düştüğü basında yer aldı. Büyük ortağın yaşadığı sıkıntıdan kaynaklı olarak Türk Telekom’un mali yapısının zarar görmesi beklenmemeli. Nihayetinde Türk Telekom ayrı bir tüzel kişi olarak kendi faaliyetini yürütüyor. Son açıkladığı bilanço da söz konusu değerlendirmeyi teyit eder nitelikte. Bununla birlikte hâkim hissedarın mali sorunlarını aşamaması halinde elindeki kimi varlıkları satması gündeme gelebilir.
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