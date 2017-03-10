Yatırımcının Danışmanı 10 Mart 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Gübretaş hakkında ne söyleyebilirsiniz? Bu kadar düşmüşken tekrar ne zaman yükselir?
Fuat Gül/Bolu
Gübretaş, düzeltilmiş verilere göre Temmuz 2015’te en yüksek 8,73 TL’yi test ettikten sonra dalgalı bir seyir izleyerek geriledi. Düşüş, geçtiğimiz aralık ayına kadar devam etti. Kasım ayının son haftasında en düşük 3,98 TL’ye kadar inen hisse, özellikle aralık ayından itibaren piyasadaki genel hareketle birlikte yükseldi. Şimdilerde ise 4,87 TL’nin üzerinde kalmaya çalışıyor. Hissenin yükselebilmesi için alımların güçlenmesi şart. Dokuz aylık bilançosunda zarar açıklayan şirketin yıl sonunda da zarar etmesi hisse üzerinde baskıya neden olacak.
Finans Leasing neden düşüyor? Hisse hakkında bilgi verebilir misiniz?
Refik Demirkol/Adana
Oldukça düşük işlem hacmine sahip bulunan QNB Finans Leasing, C grubunda yer alıyor. Sermayesinin yüzde 99,40’ı Finansbank’a ait olan şirketin, işlem hacminin düşük kalmasında hisselerin tek elde toplanmış olmasının etkisi bulunuyor. Söz konusu durum, hissede aktif bir piyasanın varlığına engel olurken günlük fiyat marj aralığının da açılmasına neden olan etmenlerden birisi. Tüm bunlardan ayrı olarak geçtiğimiz temmuz ayından bu yana düşen bir eğilim sergileyen hisse, 22 Şubat’ta kapanışını 3,82 TL’den gerçekleştirdi. Borsada alım yaparken işlem hacminin kriterlerden birisi olarak göz önünde bulundurulması daha hızlı hareket edilmesine olanak tanır.
Berkosan hisseleri çıkıyor diye aldım ancak düştü. Tekrar çıkar mı? Ne yapmamı tavsiye edersiniz?
Gürcan Çimen/Van
Borsada işlem görmeye başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman sert hareketlerde bulunan Berkosan, son olarak geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleştirdiği hareketle birlikte yükseldi. Hisse, geçtiğimiz ocak ayında en yüksek 3,77 TL’yi test etti. Sonrasındaysa hızla geriledi ve şimdilerde 2 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirketin yeterli bir kârlılık seviyesine ulaşamaması en büyük sıkıntısı. Halihazırda gerçekleşen kâr rakamı, hisse senedinin mevcut işlem fiyatına göre zayıf kalıyor. Fiyat-kazanç (F/K) oranının 54,79 seviyesinde bulunması da bu durumu teyit ediyor. Kârın kabul edilir bir seviyeye gelememesi halinde, istikrarlı bir çıkış beklenmeyeceği gibi mevcut seviyelerin de altına kayması olasılıklar arasında değerlendirilmeli.
Nurol GYO’nun geleceğiyle ilgili bilgi alabilir miyim? Hep böyle aynı fiyattan mı gidecek?
Hasan Yakar/Diyarbakır
2012 yılında en yüksek seviyesi 10,22 TL’ye kadar çıkan Nurol GYO, sonrasında düştü ve uzun süredir de yatay bir seyir izliyor. Hisse, bir yılı aşkın süredir arada sert hareketlerde bulunsa da yatay kanalında da inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Son olarak geçtiğimiz hafta benzer bir atak gözlendi. 2015’in dokuz aylık döneminde zarar eden şirket, son açıkladığı 2016 yılı dokuz aylık bilançosunda kârını kayda değer oranda artırdı. Şirket, 2013 yılından bu yana sürekli zarar ediyor. Bu anlamıyla kâr açıklaması önemli. Şirketin kâra dönmesinde diğer faaliyetlerden elde ettiği gelir ve düşen finansal giderler etkili oldu. Son çeyrekte de finansal giderlerin düşük gelmesi halinde kârını sürdürmesi mümkün. Ancak birikmiş geçmiş yıl zararının varlığı, yatırımcının temkinli duruş sergilemesine neden oluyor.
Aslan Çimento’nun durumunu nasıl yorumlamak gerekir? Ne yapacağı hakkında fikriniz var mı?
Kazım Gökçe/Rize
Aslan Çimento, son iki yıldır yatay kanalda hareket ediyor. Hisse, geçen süre zarfında arada destek ya da direnç bölgelerini aşsa da trendini korudu. Aralık ayından bu yana destek seviyelerinden başlayan yukarı yönlü hareket, direnç bölgesine yaklaştıkça zorlanıyor. Alıcıların güçlenmesi halinde hissenin çıkışını sürdürmesi mümkün olabilecek. Ancak henüz bu enerjiyi bulabildiğini söylemek zor. Bunda kârın yeterli oranda büyüyememesinin etkisi bulunuyor. Şirket son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosunda gelirindeki artışa rağmen kârını büyütemedi. Artan finansal giderlerin bunda etkisi var. Güçlü bir kârlılığa kavuşmak aynı zamanda hissenin çıkışı için uygun zemini de sağlayacak.
Migros’taki hareket devam eder mi? Hissenin direnç seviyesini öğrenebilir misiniz?
Selim Aslantaş/Kırşehir
Sektöründe güçlü bir marka olmasına rağmen uzun vadede yatırımcısına kazandıramayan
hisselerden birisi olan Migros, Ocak 2011’de en yüksek 39,50 TL’yi test etti. Sonrasındaysa gelen satış dalgasıyla birlikte geriledi. 2012 yılından bu yana arada yüksek dalgalarla gerçekleştirdiği ataklar bir süre sonra yerini düşüşe bırakıyor. Hisse, şimdilerde çıkışla birlikte 20 ,86 TL’nin üzerine çıkmaya çalışıyor. Ancak yeterli talebin olmaması halinde bu denemenin sonrasında gerileme olasılığı gündeme gelecek. Azaltmasına rağmen zararın devam etmesi ise sorun olmaya devam ediyor. Çıkış için kâra geçeceğine dair işaret gösterebilmeli.
Söktaş’ı uzun süredir elimde tutuyorum. Hisseyle ilgili değerlendirmenizi öğrenebilir miyim?
Tuncer Erkul/Manisa
Borsada işlem gören hisselere uzun vadeli yatırımda bulunabilmek için temsil ettiği şirketin büyüyen bir yapıya sahip olduğunu görebilmek önemli. Eğer gelir ve kârlılıkta istikrarlı bir büyüme söz konusu değilse gerçekleştirilen yatırımın sonuç getirme olasılığı hayli düşer. Dokuz aylık bilançosunda zarar açıklayan Söktaş için de durum farklı değil. Artan finansal giderler nedeniyle yıl sonunda da zarar açıklama olasılığı hayli yüksek olan şirket hisselerini almak gereksiz risk üstlenmek anlamına geliyor.
Alarko Holding hisselerinde kârdayım. Daha da çıkmasını bekliyor musunuz yoksa buradan geriye döner mi?
Deniz Örnek/Balıkesir
Alarko Holding’in geçmiş yıllardaki fiyat seyri takip edildiğinde, zaman zaman yukarı ataklarda bulunduğu ve sonrasında uzun süre gerilediği gözleniyor. Hisse, son olarak Aralık 2013’te gördüğü zirve seviyesinin ardından geçtiğimiz ocak ayına kadar düştü. Sonrasındaysa kademeli bir çıkış sergilediğini görmek mümkün. Açıklanan dokuz aylık bilançosunda dönem kârını yüksek açıklaması, hissenin çıkışını destekliyor. Yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelir dönem kârını güçlü şekilde desteklerken yıl sonunda da kârın artmasına olanak tanıyacak. Ancak elde edilen kârın büyütülememesi halinde çıkış sınırlı kalacak.
Deniz GYO’yu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hareket sizce sürer mi?
Barış Kundakçı/Erzincan
Kasım 2014’te en yüksek 3,65 TL’yi test eden Deniz GYO, sonrasında hızla geriledi. Hisse geçtiğimiz temmuz ayında en düşük 1,24 TL’yi gördükten sonra kademeli bir çıkış sergiledi. Şimdilerde ise 1,82 TL’nin üzerinde tutunuyor. Halihazırda çıkış trendinin korunduğu söylenebilir. Ancak çıkışın devam edebilmesi için kârın güçlü şekilde artabilmesi şart. Şirketin açıkladığı yıl sonu bilançosuna göre kârı yaklaşık yüzde 20 artmasına rağmen F/K oranı sektör ortalamasının üzerinde bulunuyor. Bu durum sektöre mesafeli yaklaşan yatırımcıların hisseye ilgisini sınırlandırıyor.
Koç Holding’i şimdi alsam geç mi kalmış oldum? Alıp almama konusunda ne öneriyorsunuz?
Çağatay Köse/Rize
Yükselen kanal içinde hareket eden Koç Holding, uzun bir aradan sonra ilk defa kârını düşürdü. Şirket son açıkladığı 2016 yıl sonu bilançosunda gelirini artırmasına rağmen kârını yüzde 3 düşürdü. Hisse, ise halihazırda yükselen kanal içinde hareket etmeye devam ediyor. Zaman zaman gelen kâr satışlarına bağlı olarak düzeltme yaşansa da uzun vadeli çıkış trendi varlığını koruyor. Hisse son olarak 10 Şubat günü en yüksek seviyesi 15,92 TL’yi test etti ve şimdilerde de 15,21 TL’nin üzerinde tutunuyor. Hissede özellikle yabancıların ağırlıklı oranda payı bulunuyor. Halihazırda halka açık kısım içindeki payları yüzde 79,31 seviyesinde. Yabancı yatırımcı yılın ilk ayında yaklaşık 108,2 milyon TL net alımda bulundu.
Verusa Holding, bir türlü 20 TL’yi geçemiyor. Sizce bu defa çıkabilir mi?
Fehime Aydoğdu/İstanbul
Üç yılı geçkin süredir borsada işlem gören Verusa Holding, geçtiğimiz yıl temmuz ayında en yüksek 20,10 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Hisse, geçtiğimiz aralık ayında ise en düşük 9,72 TL’ye kadar gerilerken sonrasında piyasadaki genel harekete paralel olarak yükseldi ve şimdilerde 14,93 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Alımların devam etmesi halinde hissenin çıkış ivmesini sürdürmesi mümkün. Ancak istikrarlı bir çıkış için kârın büyütülebilmesi önemli. Şirket ise son açıkladığı 2016 dokuz aylık bilançosunda kârını yüzde 11,87 oranında düşürdü. Mevcut kâra göre işlem gördüğü fiyat yüksek kalıyor. Daha kârlı şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
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