Yatırımcının Danışmanı 10 Şubat 2017
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Elimde az miktarda para var. Kısa süreliğine hangi hissede değerlendirmemi önerirsiniz?
Cemal Kaygısız/Çankırı
Borsada kısa süreli beklentilerle hareket etmek kazanç olasılığını yükseltmekten ziyade riski artırır. Zira bir şirketin mali yapısı ne kadar güçlü olursa olsun kısa zaman aralığında nasıl hareket sergileyeceğini kestirmek zordur. Hisselerin kısa sürelerde günlük gelişmelere ve haberlere bağlı olarak dalgalanması ve inişli çıkışlı bir hareket sergilemesi daha yüksek olasılıktır. Bu nedenle kısa vadeli beklentiler yerine uzun vadeli bakış açısıyla borsaya gelinmesi daha doğru bir yaklaşım olur. Uzun vadede büyüyen, gelir ve kârlılığını istikrarlı şekilde artıran şirketlere ait hisselerin tercih edilmesi, kazanma olasılığını yükselteceği gibi riski de düşürecektir.
Garanti Faktoring hakkındaki düşüncenizi öğrenebilir miyim?
Tuncay Çalık/Bursa
Garanti Faktoring, 2013 yılından bu yana arada yukarı ataklarda bulunsa da yatay kanalda hareket etti. Hisse, son olarak geçtiğimiz temmuz ayında destek seviyesi 1,58 TL’yi test etti ve ardından yönünü yukarı çevirdi. Ocak ayı içinde 2,38 TL’ye kadar yükseldi. Şimdilerde de 2,18 TL’nin üzerinde tutunuyor. Şirketin 7,60 seviyesindeki F/K oranı makul olarak değerlendirilebilir. Ancak banka sektörünün F/K ortalamasının 6,70 seviyesinde olduğu göz ardı edilmemeli. Sektörün kabul edilen gücüne rağmen, F/K oranının düşük seviyesi ve iskontolu rakamlar karşısında yatırımcıların benzer nitelikteki faktoring şirketlerine temkinli yaklaşması daha iyi anlaşılacaktır.
Elimdeki nakitle Parsan Sanayi almak istiyorum. Sizce bu hisse doğru yatırım olur mu?
Selçuk Özoğul/ Adıyaman
Parsan Sanayi uzun süredir yükselen kanal içinde hareket ediyor. Dalgalar halinde yukarı sıçrayan hisse, sonra gelen düzeltme hareketiyle geriliyor ve bir süre sonra tekrar gerçekleştirdiği atakla hareketini sürdürüyor. Hisse son olarak haziran ayında en yüksek 9,85 TL’yi gördü ve ardından düzeltme hareketinde bulundu. Şimdilerde de 8,22 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışan hisse, uzun vadeli çıkış eğilimini koruyor. Ancak son açıkladığı 2016 dokuz aylık bilançosunda zarara dönmesi şirket için en önemli sıkıntı kaynağı. 2015’te de kârını düşüren şirketin, 2016 son çeyrekte performansını artıramaması halinde 2016 yıl sonunda zarar etmesi gündeme gelir ve bu da hisse üzerinde baskıya neden olabilir.
Deva Holding’in hareketini nasıl buluyorsunuz? Yükselişi nereye kadar sürer?
Mehmet Tunç/Isparta
Mayıs 2015’ten bu yana yatay kanal içinde yukarı aşağı dalgalı bir seyir izleyen Deva Holding, son olarak 2016 Aralık’ta en düşük 3,08 TL’yi test etti ve sonrasında gelen alımlarla birlikte yükseldi. Hisse son iki aydır çıkışını sürdürüyor. Şimdilerde de 3,70 TL’nin üzerinde kalmaya çalışıyor. Çıkışın sürmesi halinde ilk direnç
seviyesi 3,98 olup onu da aşması halinde güçlü direnci 4,64 TL’ye kadar yükselmesi söz konusu. Ancak daha yukarı çıkabilmesi için alıcıların güçlenebilmesi önemli. Bunun için kârlılığın sürmesi gerekiyor. Son bilançosuna göre kârı yüzde 22,18 artan şirketin büyümesini sürdürebildiği oranda çıkış ivmesi de desteklenecektir. Ancak çıkışın devamının gelebilmesi için kârdaki artışın artarak devam etmesi gerekiyor.
Yayla Enerji hakkındaki beklenti ve önerinizi paylaşır mısınız?
Batuhan Atik/Edirne
Kasım 2013’te borsaya gelen Yayla, bir süre yükselse de devamını getiremedi ve sürekli geriledi. 22 Kasım 2013 tarihli ilk açılış fiyatı 5,28 TL olan hisse, şimdilerde 2,33 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Mevcut seviyelerde tutunabilmesi çıkış için gerekli enerjinin toplamasına olanak tanısa da kâra geçemediği sürece olabilecek yukarı atakların pek de uzun ömürlü olması beklenmemeli. Son açıkladığı 2016 dokuz aylık bilançosunda zarar eden şirketin yıl sonunda da zarar açıklaması sürpriz olmayacak. Bir önceki yıl da zarar açıklayan düşük profilli şirketler yerine daha güçlü şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Altınyunus Çeşme alım için doğru hisse mi? Sizce neden yükselmiyor?
Özkan Yıldırım/Muş
Uzun vadede yatırımcısına kazandırmayan şirketlerden biri olan Altınyunus Çeşme, 2010’dan bu yana düşüyor. Hisse, Temmuz 2010’da en yüksek 18,20 TL’yi test ederken sonrasında sürekli geriledi. Arada kısa süreli yukarı ataklar yaşandıysa da bunlar pek uzun soluklu olmadı ve yerini tekrar düşüşe bıraktı. Şimdilerde de 4 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gelirini yükseltme noktasında zorlanan şirket son beş yılın dördünde zarar açıkladı. 2016 dokuz aylık bilançosunda da zararın sürmesi yıl sonunda zarar olasılığını yükseltiyor. Birikmiş geçmiş yıl zarar toplamı ise 11,3 milyon TL seviyesinde. Şirket zarar ettiği sürece arada çıkışlar gözlense de istikrarlı bir yükseliş beklenmemeli.
Akbank’ın ilerisini nasıl görüyorsunuz? Hisseyle ilgili beklentinizi öğrenebilir miyim?
Emir Taş/Antakya
Akbank uzun vadede teknik olarak sıkışmaya doğru giden bir görüntü veriyor. Hissenin yukarı ataklarında direnç noktaları her defasında daha aşağıda, düşüşlerde ise destek bölgeleri daha yukarılarda oluşuyor. İlerleyen süreçte sıkışmanın sürmesi, bir noktadan sonra hissenin yukarı ya da aşağı yönlü sert bir harekette bulunmasına yol açabilir. Kuşkusuz böylesi bir hareketin yönünü bankanın mali yapısı ve gelişmeler belirleyecek. Son bilançosuna göre kârda gözlenen artış, olumlu bir faktör olarak değerlendirilirken kâr artışının sürmesi alıcıların da kuvvetlenmesine olanak tanıyacaktır.
Türk Telekom’da bundan sonraki beklenti nedir? Yükselmesinin devamını bekliyor musunuz?
Berk Çatalkaya/Mersin
Yatay bir kanal içinde hareket eden Türk Telekom, 5-7 TL fiyat aralığında gidip geliyor. Hisse, zaman zaman söz konusu seviyeleri aşağı ya da yukarı yönlü aşsa da sonrasında tekrar yatay trendine geri geliyor. Son olarak 2016 Aralık’ta en düşük 4,99 TL’yi test etti ve ardından yönünü yukarı çevirdi. 25 Ocak 2017 günü de kapanışını 5,63 TL’den gerçekleştirdi. Hissenin son açıkladığı 2016 dokuz aylık bilançosunda kârın artmış görünmesi hissenin çıkışını desteklese de esas faaliyet kârının düşmesi dikkatli yatırımcılar açısından sorun olarak değerlendiriliyor. Bu da yukarı ataklar yaşansa da direnç seviyesinin üzerinde kalmasına mani oluyor.
Mensa hissesinde beklenti var mı? Bu kadar düşmüşken alınır mı?
Dursun Özdemir/Konya
Borsada fiyatı en düşük hisse konumunda bulunan Mensa, yatırımcı açısından oldukça riski bir yapıya sahip bulunuyor. Hissenin en düşük fiyatlı hisselerden biri olması aynı zamanda ucuz olduğu şeklinde değerlendirilmemeli. Aksine söz konusu rakam hissenin değerini gösteriyor. Neticede sürekli zarar üreten bir yapıya sahip bulunuyor. Mali yapısındaki belirsizlik Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmesinin ana nedeni. Sürekli zarar üreten şirketin son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda da zarar devam ediyor. Birikmiş geçmiş yıl zararı ise 173 milyon TL seviyesinde. Bu şartlar altında gereksiz riskler alınmamalı.
Deniz GYO için nasıl bir yol izlemeliyim? Maliyetim hayli yüksek.
Doğukan Oral/Muğla
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları uzun vadede kazandırma noktasında zayıf kalıyor. Sektörün performansını gösteren BİST GYO Endeksi, dolar bazlı verileri takip edildiğinde ilk işlem günü olan 4 Ocak 2000 tarihindeki açılışın gerisinde bulunuyor. Deniz GYO’nun fiyat seyri takip edildiğinde ise sektörün ortalamasından daha iyi bir performansa sahip olduğunu görüyoruz. Ancak buna rağmen dolar bazlı verilere göre mevcut seviyesi son sekiz yılın taban rakamlarına denk geliyor. Gelirini yükseltemeyen şirketin kârı da istenen seviyelerde değil. Hissenin F/K oranının 8,07 olması yatırımcılar açısından olumlu olarak değerlendirilse de sektör ortalamasının 4,47 olduğunu hatırlatmak isteriz. Daha güçlü kârlılığa sahip sektörlerin takip edilmesinde yarar var.
Bak Ambalaj neden hep çıkıyor? Hedef sizce nedir?
Soner Alkan/Trabzon
Uzun süre yatay bir trend içinde hareket eden Bak Ambalaj, geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük 2,08 TL’yi test ettikten sonra yükselen bir hareket sergiledi. Hisse, şimdilerde 2,94 TL’nin üzerinde ve çıkış ivmesini koruyor. Hissenin değerinin yükselmesinde şirketin kârını artırmasının etkisi bulunuyor. Ancak hemen belirtmek isteriz ki kârın bir önceki yılın aynı dönemine göre artmış olması önemli olsa da geçmiş kârlılık yapısı göz önüne alındığında oluşan rakam yetersiz kalıyor. Hissenin 14,25 olan F/K oranı da 11,00 olan BiST-100 Endeksi’ne dâhil hisselerin F/K oranının üzerinde. Çıkışın sürebilmesi için kârdaki artışın devam edebilmesi şart.
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