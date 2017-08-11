Yatırımcının Danışmanı 11 Ağustos 2017
Garanti Faktoring’in çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Azim Bakır/Eskişehir
Garanti Faktoring, 2012 yılından bu yana yatay bir kanal içinde hareket ediyor. Hisse aynı süre zarfında arada yukarı çıkışları olsa da bir süre sonra gelen satış baskısıyla birlikte tekrar geriliyor. Son olarak geçtiğimiz mayıs ayında yaşanan çıkışın ardından 19 Temmuz’da 4,20 TL’ye kadar yükseldi.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Söz konusu rakam, hissenin tarihi zirve seviyesine denk geliyor. Daha önceki hareketlerin benzerinin yaşanması halinde hissede gözlenen düşüşün devam etmesi şaşırtmayacaktır. Geçen yıl kârı düşen şirkette bu yılın ilk çeyreğinde bir miktar kâr artışı gözlendi ancak gelirindeki düşüş sorun. Söz konusu durum mevcut seviyelerden daha da aşağıya kaymasına yol açabilir.
Gersan Elektrik’i nasıl görüyorsunuz? Bu fiyat seviyesi alım için uygun mu?
Emin Aksoy/Karaman
Ocak 2016’de gördüğü en yüksek seviyesi 3,41 TL’nin ardından sürekli gerileyen Gersan Elektrik, Aralık 2016’da en düşük 1,36 TL’ye kadar indi. Bu tarihten sonraysa piyasadaki genel çıkışla birlikte hareket ederek yükseldi. Arada düzeltmeler yaşansa da çıkış ivmesi günümüze kadar devam etti ve son olarak 26 Temmuz’da kapanışını 2,04 TL’den tamamladı. Geçen yıl kârını düşüren şirketin bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirdiği kâr miktarı ise sembolik düzeyde kalıyor. Direnç bölgesinde bulunan hissenin bu seviyeden daha da yukarı çıkabilmesi için kârını artırabildiğini görebilmek gerekiyor. Aksi takdirde gereksiz yere risk alınmış olur.
Taç Tarım Ürünleri hissesi çıkıyor gibi ancak sizce bunu yeterli görebilir miyiz?
Mustafa Sevinç/Gaziantep
Nisan 2015’te 29,25 TL’ye kadar yükselen Taç Tarım Ürünleri, bu seviyelerde daha fazla kalamadı ve satış baskısıyla birlikte hızla geriledi. Hisse, geçtiğimiz aralık ayına kadar düşerken 5 Aralık 2016 günü en düşük 1,87 TL’ye kadar indi. Şimdilerde ise 2,71 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Sürekli zarar eden bir yapıya sahip olan şirketin hissesinde aralık ayından sonra gözlenen çıkışta piyasadaki genel yukarı eğilimin etkisi hissediliyor. Ancak mevcut mali performans ile hissenin daha fazla çıkabilme şansı bulunmuyor. Daha güçlü şirketlerin takip edilmesinde yarar var.
Bizim Toptan’ın çıkışını nasıl görüyorsunuz? Sizce devamı gelecek mi?
Zehra Yıldırım/Niğde
Borsada işlem gören her hisse piyasadaki genel harekete bağlı olarak dalgalanmalarda bulunur. Bu kapsamda zaman zaman yukarı ataklarda bulunması da normaldir. Ancak istikrarlı bir çıkış için şirketin güçlü bilançoya sahip olduğunu görebilmek gerekiyor. Bizim Mağazaları ise geçen yıl kârını düşürdü. 2017’nin ilk çeyreğinde de gelirdeki düşüşe bağlı olarak dönem sonunda zarar etti. Bu da hissenin uzun vadeli çıkışına engel oluyor. Bununla birlikte şirketin yüzde 50 bedelsiz sermaye artırımına gideceği yönündeki açıklaması, hissenin son günlerde
yükselmesinde etkili oldu. Ancak çıkışın uzun soluklu olabilmesi için kârını artırabilmesi şart.
Çelik Halat için ‘çıkışının sınırına geldi’ denebilir mi?
Kemal Özay/Van
Çelik Halat, düzeltilmiş verilerle Temmuz 2016’da en düşük 1,61 TL’ye kadar geriledi ve sonrasında yükselen bir kanal içinde hareket etti. Yükseliş sırasında 2,833,18 fiyat aralığında boşluk bırakması, ilerleyen süreç içinde hissenin tekrar bu boşluğu doldurma olasılığını gündeme getiriyor. Hisse ise geçtiğimiz mayıs ayında en yüksek 4,33 TL’yi test etmesinin ardından zirve seviyesinde yatay bir seyir izliyor. Ticari hacmine göre kayda değer bir kârlılığı bulunmayan şirketin bu seviyelerden daha da yukarı çıkabilmesi için kârını artırabilmesi önemli. Aksi takdirde gelinen rakamlardan yukarı çıkma olasılığı düşme olasılığından daha zayıf.
Tuborg hissenin çıkmasını sağlayan güç nedir?
Hakan Okutan/Antalya
Tuborg, arada düzeltme hareketlerinde bulunsa da uzun vadede yükselen bir trend içinde hareket ediyor. Hisse, son olarak 21 Temmuz’da düzeltilmiş verilerle en yüksek 10,53 TL’yi test etti ve sonrasında gelen satışlarla birlikte düzeltme hareketinde bulundu. Hâlihazırda hissedeki çıkış ivmesi devam ediyor. Şirketin düzenli olarak kârını büyütmesi, hisseyi destekleyen önemli bir unsur. Kârdaki büyüme, beraberinde ‘alım’ ağırlıklı işlemlerin devam etmesine olanak tanıyor. Öte yandan halka açık kısmın yaklaşık yüzde 91’nin üç aracı kurumda toplanmış olması yukarı hareketin daha rahat gerçekleşmesine olanak veriyor.
Petkim hakkındaki öngörünüzü öğrenebilir miyim? Çıkış sürmeye devam eder mi?
Recep Ceylan/Manisa
Uzun vadeli çıkış kanalında hareket eden hisselerden biri olan Petkim, tarihi zirve seviyelerinde bulunuyor. Hisse her defasında yükselirken yeni bir rekor kırmış oluyor. Teknik olarak TL bazlı verilerle önünde herhangi bir direnç bulunmuyor. Hisse, temmuz ayının ikinci haftasında gerçekleştirdiği atakla birlikte dolar bazlı verilerle direnç seviyesi olan 1,77’nin üzerine çıktı. Bu seviyelerde kalabilmesi halinde 2,12 dolar bir sonraki direnci olacak. Yılbaşından bu yana yabancıların payında dört puanlık bir artış yaşanırken 12 Temmuz itibarıyla halka açık kısmın yüzde 44,65’i yabancı saklamasında bulunuyor. Olumlu devam eden bilanço verileri, gelinen fiyat seviyesine rağmen alımları destekliyor. Ancak olası kâr satışlarının hissede düşüşe neden olabileceği olasılığını göz ardı etmemek gerekiyor.
Emmiş Ambalaj daha çıkar mı?
Sami Yavuz/Samsun
En yüksek seviyesini düzeltilmiş verilerle 2008 yılında 20,77 TL ile gören Eminiş Ambalaj, sonraki zaman diliminde arada çıkışlar sergilese de düşüşünü sürdürdü. Son olarak geçtiğimiz nisan ayından itibaren tekrar bir çıkış gözleniyor. Borsada bir hissenin fiyatında görülen artıştan kaynaklı kazanç realize edilmediği sürece gerçek manada bir kâr anlamına gelmez. Hisse, satılıp kâra dönülmesi durumunda kâr veya zarar durumu netlik kazanır. Bu anlamıyla fiyat artışı nedeniyle oluşan kârın yeterli görüldüğü noktada satışa geçilmesi doğru olanıdır. Neticede Eminiş Ambalaj gibi sürekli zarar eden bir şirkete ait hissenin istikrarlı şekilde yükseleceği beklentisi fazla iyimser olur.
QNB Finansbank’ta neler oluyor?
Ahmet Karabulut/Çanakkale
Nisan 2016’dan bu yana yatay harekette bulunan QNB Finansbank, arada gerçekleştirdiği sıçramaların sonrasında tekrar yatay seyirde devam ediyor. Hisse, son olarak 12 Temmuz’da gerçekleştirdiği çıkışla 8,49 TL’ye kadar yükseldi ve şimdilerde 6,44 TL’nin üzerinde tutunuyor. Geçmiş dönemlerdeki hareketinin benzerini gerçekleştirmesi halinde bir süre bu seviyelerde hareketine devam etmesi şaşırtmayacak. Geçen yıl kârını artıran bankanın bu yılın ilk çeyrek verilerine göre 2017 yıl sonunda da kârını artırması beklenmeli. Sermayesinin yüzde 99,88’i Qatar National Bank’a ait ve hisseler toplu halde bulunuyor. Söz konusu durum hissenin işlem hacminin sınırlı kalmasına neden oluyor.
Akmerkez GYO’nun fiyatı neden düşüyor?
Arif Önder/Kayseri
Akmerkez GYO, 2010 yılında düzeltilmiş verilerle en yüksek 23,11 TL’yi test ettikten sonra uzunca süre bu seviyeyi aşamadı. Son olarak geçtiğimiz mart ayında 23,85 TL’ye kadar çıktı. Ancak devamını getiremedi ve gelen satışlarla birlikte tekrar geriledi. Şimdilerde de 21,30 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin bu seviyelerde kalabilmesi için kârını artırabilmesi önemli. Hâlihazırda fiyat kazanç (F/K) oranı 10,09 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, sektör ortalaması 6,34’ün üzerinde. Hissenin ortalamalara gelebilmesi için şirketin kârını artırması ya da fiyatın gerilemesi gerekiyor. Fiyatın geldiği seviye göz önüne alındığında, çıkma olasılığı düşme olasılığından daha zayıf görünüyor.
Borsa çıkarken Oylum Sınai Yatırım’daki düşüşün nedeni en olabilir?
Ayşe Demir/Rize
Oylum Sınai Yatırım’ın fiyat seyri takip edildiğinde 8 Kasım 2016 günü en düşük 1,55 TL’yi test ettiği ve sonrasında kademeli olarak yükseldiği gözleniyor. Hissenin 25 Ocak 2017 günü en yüksek 3,15 TL’ye ulaştığı görülüyor. Endeksten önce çıkışa geçen hisse, ocak ayından itibaren ise geriliyor. BİST-100 Endeksi ise çıkışını sürdürüyor. Son beş yılın dördünde zarar eden şirket, açıkladığı 2017 yılı ilk çeyrek bilançosunda da zararı sürdüreceğinin işaretini veriyor. Geçmiş yıl zararı her defasında artan şirketin kârlı bir yapıya sahip olamaması hisseye olan ilgiyi ister istemez zayıflatıyor. Sürekli zarar eden şirketin hisselerinde düşüş yaşanmasını yadırgamamalı.
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