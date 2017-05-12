Yatırımcının Danışmanı 12 Mayıs 2017
Soda Sanayi’nin çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha da çıkması mümkün görünüyor mu?
Yaşar Akgül/Samsun
Soda Sanayi yükselen bir kanal içinde hareket ediyor. Hisse, arada düzeltme hareketlerinde bulunsa da çıkışını sürdürüyor. Son olarak 26 Nisan’da kapanışını 6,43 TL’den gerçekleştirdi. Hissenin çıkışında şirketin sahip olduğu kârlı yapının etkisi bulunuyor. Şirket, sürekli olarak gelir ve kârlılığını artırıyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Son olarak 2016 yılı faaliyet döneminde de kârını yüzde 32,55 oranında artırdı. Kârdaki artış göz önüne alındığında hissenin fiyatı, makul seviyelerde kaldığı gibi potansiyelini de korumaya olanak tanıyor.
Oyak Yatırım Ortaklığı’nın çıkışı devam ediyor mu?
Mehmet İnci/Gümüşhane
Oyak Yatırım Ortaklığı, geçtiğimiz 10 Nisan günü 1,16 TL’ye kadar çıktı ve ardından gelen satış baskısıyla birlikte geriledi. Hisse şimdilerde nominal değerinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Mevcut seviyelerden daha da yukarı çıkabilmesi için şirketin gelirini artırabilmesi gerekiyor. Ancak açıklanan bilançolar, bu durumu desteklemiyor. Oyak Yatırım Ortaklığı’nın kamuyla paylaşılan son bilançosu olan 2017 yılı üç aylıklarına göre şirket gelirini düşürdü. Kârında ise oransal bir artış görülse de gerçekleşen kâr rakamı pek de iç açıcı değil. Söz konusu durum ister istemez hissenin fiyatı üzerinde baskıya neden olurken tekrar nominal değerinin altına kayma olasılığını gündeme getiriyor.
Şirketlerin temettü dağıtım haberlerini sıklıkla okuyorum. Temettüden yararlanmak için hisseyi en geç ne zaman almamız gerekir?
Fatih Özaydın/Denizli
Borsada alınan hisseler, beraberinde bazı hakları da getiriyor. Şirketin elde ettiği kârdan pay alma hakkı da bunlardan birisi. Şirketin temettü dağıtmaya karar vermesi halinde, her ortağın dağıtılacak bu kâr payından yararlanabilmesi için temettü dağıtım günü hisseye sahip olması yeterli. Yani hissedar temettü dağıtım tarihinden bir gün önce hisseyi alırsa kârdan yararlanabiliyor. Öte yandan temettü dağıtım günü hissenin satılması halinde de kâr payı elde ediliyor.
Akdeniz Güvenlik neden rahatça çıkmıyor?
Ercan Demir/Gaziantep
Akdeniz Güvenlik, halka arzdan bir süre sonra yükseldi ve düzeltilmiş verilere göre Şubat 2013’te en yüksek 9 TL’ye kadar çıktı. Sonrasında kademeli olarak geriledi ve geçtiğimiz yıl 2,29 TL’ye kadar indi. Şimdilerde ise tekrar yönünü yukarı çevirmiş durumda. Ancak uzun vadede çıkışını sürdürebilmesi için kârını artırabilmesi şart. Şirketin mali tabloları takip edildiğinde satış gelirini düzenli olarak yükselttiğini görüyoruz. Fakat gelirindeki artışa uyumlu bir kârlılık elde edilemiyor. Bu da çıkışın sınırlı kalmasına neden oluyor. Hâlihazırda halka arz seviyesi olan 3,88 TL’nin gerisinde bulunuyor. Daha güçlü kâra sahip hisselerin takip edilmesi yerinde olur.
Deniz GYO ile ilgili görüntü neyi gösteriyor? Beklenti nedir?
Gültekin Çelik/Eskişehir
Deniz GYO, Kasım 2014’te en yüksek 3,65 TL’ye kadar çıktı ve ardından hızla değer yitirdi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında en düşük 1,24 TL’ye kadar inen hisse, sonrasında yükselse de gelinen aşamada 1,80 TL’nin üzerinde bulunuyor. Hisse, mevcut haliyle 2014 yılında test ettiği zirve seviyesinin hayli gerisinde duruyor. Daha da yükselebilmesi için gelir ve kârlılığını artırması gerekiyor. Son açıklanan 2016 yıl sonu bilançosuna göre gerçekleşen artış ise yetersiz kalıyor. Şirketin son bilançosuna göre elde ettiği brüt gelir, mevcut sermayenin de gerisinde. Ticari hacmin zayıflığı, hisseye ilgili sınırlı tutuyor.
Anadolu Efes niye düşüyor?
Eser Titiz/Çanakkale
Anadolu Efes, dalgalı seyirle birlikte 2013 yılından bu yana geriliyor. Hisse, 24 Nisan 2013 günü düzeltilmiş verilerle en yüksek 30,84 TL’yi test etti ver ardından kademeli olarak geriledi. Bu süre zarfında arada yukarı atakları olsa da düşüş ivmesi varlığını sürdürdü. Hisse, son olarak bu yıl 22,20 TL’yi gördü ve sonra gelen satış baskısıyla birlikte aşağıya salındı. Şimdilerde de 20 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Hissenin mevcut seviyelerden yukarıya uzun vadeli bir çıkış gerçekleştirebilmesi için gerekli olan enerji ancak şirketin kârlı bir yapıya dönüşmesi halinde mümkün olabilir. Geçtiğimiz yıl azaltmakla birlikte zararını sürdüren şirketin kâra geçme olasılığı bu aşamada düşük bir olasılık olarak değerlendirilmeli.
Elimde Sanel Elektrik hissesinden var. Ne yapsam daha doğru olur?
Selim Yılmaz/Bursa
Aralık 2013’te borsaya gelen Sanel Elektrik, sonrasında bir süre yükselse de devamını getiremedi ve hızla değer yitirdi. Hisse, 2015 yılından bu yana taban seviyelerde işlem görüyor. Zaman zaman yukarı sert atakları olsa da bu çıkışlar bir süre sonra yerini tekrar düşüşe bırakıyor. Şimdilerde de taban seviyesinde bulunan hisse, 1,80 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Gelirini artırma noktasında zayıf kalan şirket, son iki yılda kârını düşürdü. Hisse, taban seviyede bulunmasına rağmen fiyat kazanç (F/K) oranı 71,24. Oranın sektör ortalamalarının üzerinde olmasında, kârdaki zayıflığın etkisi bulunuyor. Kâr artmadığı sürece hissede kalıcı bir çıkış beklenmemeli.
Desa için ne düşünüyorsunuz? Geldiği seviye alım için elverişli mi?
Serkan Temiz/Bartın
Uzun vadede yatırımcısına kazandırmayan hisselerden birisi olan Desa, geçtiğimiz temmuz ayında nominal değerinin altında bulunmasına rağmen gelen satış dalgasıyla birlikte yükseldi ve 26 Nisan’da kapanışını 1,08 TL’den gerçekleştirdi. Ancak yaşanan çıkışa rağmen hisse, düzeltilmiş verilerle 1,51 TL olan açılış
fiyatının gerisinde bulunuyor. Hissenin işlem gördüğü şimdiki seviyelerden daha da yukarı çıkabilmesi için kârlı bir yapıya dönüşebilmesi gerekiyor. Son dört yılın üçünde zarar ettiği düşünüldüğünde yatırımcı ilgisi zayıflıyor. Şirketin geçtiğimiz yıl geliri düşerken zararı arttı. Aynı ivmenin bu yıl da devam etmesi hisse üzerinde baskı yaratabilir.
Tüpraş için bir öneriniz var mı?
İlyas Örs/Mersin
Çıkış trendini koruyan Tüpraş, 26 Nisan’da yeni bir zirve yaparak 88 TL’den kapanışını gerçekleştirdi. Teknik olarak önü açık olan hisse, yeni zirveler yapabilir. Hissenin bu seviyelere çıkmasında yabancı yatırımcının gerçekleştirdiği alımların etkisi bulunuyor. Alımlar sonrası 2017’nin ilk gününden bu yana halka açık kısım içindeki payları üç puan artarken yüzde 77,28’e çıktı. Alımların devamı hissedeki çıkışın da sürmesine olanak tanıyacak. Gözlenen güçlü alımlar, Tüpraş’ın daha da yukarıya çıkmasına olanak tanıyor. Ancak 2016 yıl sonu bilançosunda gerçekleşen kârdaki düşüşün ilk çeyrek bilançosunda da devam etmesi halinde, mevcut çıkışın yerini kâr satışlarına bırakabileceğini göz ardı etmemeli.
Orma neden yükselmiyor? Geldiği seviye itibariyle daha da gerileme olasılığı var mı?
Ekrem Kaya/Ankara
Borsada riski azaltarak kazanç elde edebilmek için büyüyen şirketlerin takip edilmesi gerekir. Eğer bir yatırımcı zarar eden şirketler yerine geliri ve kârlılığı düzenli olarak büyüyen şirketleri takip ediyorsa uzun vadede düşük riskle kazanç elde etme olasılığını da yükselir. Aksi takdirde, kazanç yerine zarar olasılığı gündeme gelir. Orma hissesi incelenirken bu bakış açısı göz ardı edilmemeli. Şirketin mali yapısı incelendiğinde sürekli zarar eden yapı öne çıkmıyor. Son beş yılda zarardan kâra geçme olanağı olmazken birikmiş geçmiş yıl zararı 56,3 milyon TL’ye ulaştı. Böyle bir durum karşısında hisseye yatırımda bulunmak gereksiz yere risk üstlenmek anlamına gelebilir.
Merko hissesi nasıl görünüyor? Düşüş eğilimi geçici mi yoksa devamı gelir mi?
Levent Kılıç/Erzincan
Merko Gıda, 2007 yılında en yüksek 3,06 TL’yi test ettikten sonra geriledi. Hisse, geçen süre zarfında arada yukarı ataklarda bulunsa da bir daha aynı seviyeye ulaşamadı. Son olarak 26 Nisan’da kapanışını 1,12 TL’den gerçekleştirdi. Şirket son beş yıl içinde iki dönem zarar ederken üç dönem kâr açıkladı. Gerçekleşen rakamlar incelendiğindeyse kâr tutarlarının düşük seviyelerde oluştuğu görülüyor. Şirketin gelir ve kârını düzenli şekilde artıramaması, hissenin fiyatına da olumsuz yönde yansıyor. Mevcut haliyle hissede yukarı ataklar yaşansa da bunun kalıcı olabilmesi için daha güçlü bir mali yapıya ihtiyaç bulunuyor.
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