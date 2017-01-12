Yatırımcının Danışmanı 12 Ocak 2017
Akiş GYO için beklentinin ne olduğunu öğrenebilir miyim? Çıkış sürecek mi?
Gökhan Karakış/Zonguldak
Akiş GYO, geçtiğimiz haziran ayında 3,50 TL’yi test ettikten sonra gelen satışlarla birlikte geriledi. Ulaşılan seviye hissenin borsada işlem gördüğü günden bu yana en yüksek rakama denk geliyor. Ancak sonrasında geriledi ve temmuz ayından bu yana da yatay bir seyir izliyor.
MEHMET ASLAN
mehmetaslan@hotmail.com
Hissenin mevcut seviyelerde kalabilmesi için satıcıların aktif olabilmesi şart. Bununla birlikte hisse, TL bazlı verilere göre zirve seviyelerine yakın ancak dolar bazlı verilerle incelendiğinde 1989 yılındaki açılış fiyatına yakın duruyor. Hissede iyimser bir beklenti için uygun zeminin olmadığını söylemek yanlış olmayacak.
İki ay önce Dagi Giyim hissesinden aldım. Sizce beklemek doğru olur mu?
Hüseyin Kilitçi/İstanbul
Bir hissede uzun vadeli pozisyon açmak için şirketin kâr etmesi önemlidir. Eğer kârlı bir yapı söz konusu değilse gerçekleştirilecek alımın semeresini almak oldukça riskli hale gelir. Dagi Giyim’i de bu perspektifle değerlendirmeliyiz. Hisse, geçtiğimiz mart sonunda yıl içinde en yüksek ulaştığı 2,82 TL’yi test etse de sonrasında hızla geriledi ve 28 Aralık günü kapanışını 1,25 TL’den gerçekleştirdi. Son açıkladığı dokuz aylık bilançosuna göre şirket zararda. Aynı ivmenin sürmesi halinde yıl sonunda da zarar etmesi kaçınılmaz. Kârını artırabilen şirketlerin takip edilmesi daha yerinde bir yaklaşım olacak.
Vestel Beyaz Eşya’nın çıkmamasının nedenini nedir?
Veysel Ekici/Muğla
Vestel Beyaz Eşya, 2014 yılında gerçekleştirdiği çıkışın ardından geçtiğimiz yıl şubat ayında düzeltilmiş verilere göre en yüksek seviyesi 179 TL’yi gördü ve ardından geriledi. Son bir yılı aşkın süredir de dalgalı olmakla birlikte yatayda hareket ediyor. Hisse son olarak geçtiğimiz ekim ayında direnç seviyesini gördükten sonra yönünü aşağı çevirdi. Dokuz aylık bilançosunda kârını kayda değer oranda artırmasına rağmen arzu edilen performansı bir türlü sergileyemiyor. Bunda yabancıların satış baskısının etkisi var. Yaşanan satışların ardından hissedeki yabancı payı 14 Aralık itibarıyla yüzde 8,48’e kadar geriledi. Hissenin istikrarlı bir çıkış sergileyememesinde satış baskısının etkisi bulunuyor.
Karakaş Atlantis niye düşüyor? Daha nereye kadar inecek?
Fatih Emir/Isparta
Ağustos 2012’de borsada işlem görmeye başlayan Karakaş Atlantis, sürekli değer yitiriyor. Hisse, geldiği aşama itibarıyla halka arz fiyatının gerisine düşmüş durumda. Düzeltilmiş verilere göre 3 Ağustos 2012’deki açılış fiyatı 2,51’e denk gelirken, şimdilerde 0,50 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Mevcut fiyat seviyesi nedeniyle bundan sonraki satış baskısı karşısında daha güçlü bir direnç sergilemesini normal karşılamak gerekir. Zira hisse haddinden fazla düşmüş durumda. Ancak bundan sonra düşüşe karşı oluşacak direnci, ‘yatırıma elverişli’ şeklinde yorumlamak yanlış bir bakış açısı olur. Geçmiş yıl zararları 32 milyon TL’yi aşan şirketin hayli riskli olduğunu hatırlatmakta yarar var.
Borusan Mannesmann hissesi düşüyor. Bu durum normal mi yoksa buralardan dönmesini beklemek mi gerekir? Selahattin Kayacı/Adana
Borusan Mannesmann uzun vadede yükselen kanal içinde hareket ediyor. Hisse, son olarak geçtiğimiz eylül ayında en yüksek 9,36 TL’yi test etti ve ardından düzeltmede bulundu. Şimdilerde de 7,70 TL’nin üzerinde tutunuyor. Teknik olarak uzun vadede çıkış trendi sürüyor. Şirket her ne kadar son açıklanan dokuz aylık bilançosunda kârını yüzde 143 artırsa da geçmiş son iki yılda kârını düşürmüştü. Öte yandan 15,37 seviyesinde bulunan F/K oranı yüksek görünse de, sektör ortalamasının 73,91 seviyesinde olması oranı makul kılıyor. Hissede özellikle yabancı alımları dikkat çekiyor. 2016’nın ilk günü yüzde 21,97 olan yabancı payı 14 Aralık 2016 gününe gelindiğinde yüzde 41,50’ye çıktı. Alımların sürmesi hissenin yükselmesinde etkili oluyor.
Türkiye Kalkınma Bankası için beklenti nedir? Tahmininizi öğrenebilir miyim?
Yakup Sayın/Kars
Türkiye Kalkınma Bankası, geçtiğimiz eylül ayında boşluk bırakarak yukarı yönlü sert harekette bulundu. Hisse, eylül ayının ilk günü düzeltilmiş verilere göre 1,66 TL’den işlem görürken 21 Eylül günü fiyatı 3,33 TL’ye kadar çıktı. Yukarı yönlü hareket sırasında 9-21 Eylül 2016 tarihleri arasında boşluk bıraktı. 28 Aralık günü de kapanışını 2,60 TL’den tamamladı. Teknik olarak bir hissenin boşluk bırakması ilerleyen süreçte söz konusu boşluğun dolma ihtimalini güçlendiriyor. Bu durum T. Kalkınma Bankası için de geçerli. Hissede her ne kadar süre belirtmek mümkün olmasa da düşüşün devam ederek boşluğun dolması şaşırtıcı olmayacak.
Ünye Çimento’da neler bekleniyor? Zirveyi tekrar zorlayacak mı?
Deniz Keskin/İzmir
Ünye Çimento zirvesine yakın seviyelerde işlem görüyor. Hisse, son üç yılda üç defa 4,40 seviyesini zorladı. Ancak var olan güçlü direnç bu seviyenin üzerinde kalıcı bir harekete olanak tanımadı. Sonuçta her defasında gelen satışlarla birlikte hisse geriledi. Son olarak geçtiğimiz kasım ayında yaşanan çıkışla test edilen 4,40 seviyesinin ardından 28 Aralık günü kapanış 4,09 TL’den tamamlandı. Hissenin tekrar yukarı yönelebilmesi için alıcıların güçlenebilmesi şart. Özellikle direnç seviyelerinde gelen satışları karşılayabilecek nitelikte artan alımlar, hissedeki çıkışı destekleyecek.
Elimde 3 bin TL var. Bu parayla hisse alabilir miyim? Ne önerirsiniz?
Merve İnce/Sinop
Borsada işlem yapabilmek için herhangi bir limit sınırı bulunmuyor. Kuşkusuz hesap açarken belli bir limit isteyen kurumlar olabilir. Ancak borsada 1 TL’ye hatta daha düşük fiyata hisse senedi almak mümkündür. Burada asıl önemli olan hangi hissenin alınacağıdır. Yatırımcının ilgilendiği şirketin uzun vadede gelirini ve kârını artıran yapıda olması kazanç olasılığını artırır. Bu nitelikteki şirketlere uzun vadede yatırımda bulunulması riski düşüreceği gibi kazanma potansiyelini de yükseltebilir. Öte yandan üç aylık bilanço dönemlerinin takibi şirketin mali performansındaki olumsuz gidişatlarda satma fırsatını kaçırmama ve daha güçlü hisselere geçme olanağı da verir.
Menderes hissesinde nasıl bir hareket bekliyorsunuz? Hisse 1 TL’nin üzerine çıkar mı?
Şenol Birinci/Tekirdağ
Menderes Tekstil, en yüksek seviyesini 2014 yılında 1,19 TL’yi test ederek gösterdi. Sonrasında da düştü. Geçtiğimiz mayıs ayından bu yana da yatay bir seyir sergiliyor. Halihazırda hisse, nominal değerinin altında. Mevcut fiyatın nominal değerinin üzerine çıkabilmesi için oldukça yüksek bir performans sergilemesi şart. Şirketin son açıkladığı dokuz aylık bilançosunda düşen finansman gideriyle birlikte dönem sonunda kâra geçtiği gözleniyor. Şirket geçtiğimiz yıl aynı dönemde zarar açıklamıştı. Artan döviz kurunun şirketin mali yapısını olumsuz etkilerken, fiyata da aşağı yönde baskıda bulunacağını göz ardı etmemeli.
Çelebi’yi uzun vadede nasıl değerlendirirsiniz? Diğ er hisseler gibi yüksek performans sergiler mi?
Enes Çetin/Şanlıurfa
Çelebi Hava Servisi, düzeltilmiş verilere göre, Kasım 2015’te en yüksek 37,44 TL’yi test etti ve sonrasında sürekli düştü. Hisse, geçtiğimiz kasım ayında en düşük 18,53 TL’yi görürken sonrasında gelen alımlara bağlı olarak yükseldi. Yaşanan çıkışla birlikte 28 Aralık günü 22,98 TL’ye çıktı. Hissede yıl boyunca yabancıların satışları etkili oldu.
Bu satışlar hissenin düşmesine neden oldu. Yılın ilk günü halka açık kısım içindeki payları yüzde 70,41 iken 15 Aralık günü bu oran yüzde 41,76’ya geriledi. Kasım ayından bu yana gerçekleşen yükselişe ise yabancıların alıma dönmesinin etkisi bulunuyor. Alımların sürmesi çıkışın da devam etmesine olanak tanıyacak.
Net Turizm’in düşüşü son buldu mu? Son günlerdeki hareketi neye yormak gerekiyor?
Mehmet Şahin/Trabzon
Net Turizm hisselerinde son bir yılı aşkın süredir kademeli bir düşüş gözleniyor. Hisse, Ekim 2015’te en yüksek 2,06 TL’yi görürken sonrasında geriledi. Arada gerçekleşen çıkışlar ise bir süre sonra satışlarla birlikte yerini tekrar düşüşe bırakıyor. Son olarak geçtiğimiz temmuz ayında en düşük 1,07 TL’yi test etti ve ardından yükselen bir ivme sergiledi. Şimdilerde her ne kadar 1,32 TL’nin üzerinde tutunmaya çalışıyorsa da gelecek satış baskısına bağlı olarak tekrar gerilemesi şaşırtıcı olmayacak. Geçtiğimiz yıl dokuz aylık dönemde zarar eden Net Turizm, bu yıl aynı dönemde kâr açıklamayı başardı. Yatırım faaliyet gideri kaleminden tasarruf edilmesi dönem sonunda kâr açıklamasında etkili oldu. Kârdaki artışın korunması hissenin mevcut seviyelerde tutunmasına olanak tanıyacak.
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